300多年歷史西螺福興宮　建築與剪黏藝術整修啟工儀式

▲雲林西螺福興宮有300多年歷史，距今最近的一次整修為1962年的大整修，在一甲子後的現今，經過西螺福興宮董監事會決議並請示西螺媽祖太平媽，將進行廟宇修護工程。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮有300多年歷史，距今最近的一次整修為1962年的大整修，在經歷一甲子後的現今，經過西螺福興宮董監事會決議並請示西螺媽祖太平媽，將進行廟宇修護工程，改善祭祀空間與動線，今（3）日舉辦整修啟工安龍動土儀式。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，整個廟宇建築歷經一甲子薰香、使用，廟中的建材已有些損壞，此次將整修廟內外、廟瓦、各殿動線等，希望最快能在2年內能修整完畢，也感謝各界善信大德的護持，整修期間仍歡迎信眾入內參拜，也歡迎遊客到福興宮參拜西螺媽祖太平媽，前來回顧曾留下的與媽祖的點點滴滴。

李釧江道長指出，今日舉行的是安龍動土儀式，先向上天稟奏西螺福興宮太平媽祖廟將整修廟內外建築及結構作業內容，祈上天庇佑工程過程順利圓滿，並遵循古例於廟的正四方與廟中央進行安龍，待完工後再行謝土儀式。

建築師陳順添表示，本次修護建築分為3階段，在請示媽祖後動工修護期間，信眾、香客參拜會有些許不方便，還請信眾體諒，目前已設計出比現在更完善的動線，施工後未來廟內會有更優良的環境。

▲今日舉行的是安龍動土儀式，李釧江道長向上天稟奏西螺福興宮太平媽祖廟將整修廟內外建築及結構作業內容，祈上天庇佑工程過程順利圓滿，並遵循古例於廟的正四方與廟中央進行安龍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲由西螺福興宮董事長楊文鐘與董監事執金鏟遵循古例於廟的正四方與廟中央進行安龍動土儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）



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