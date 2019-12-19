周六挺韓、罷韓遊行高雄較勁　遊覽車業曝出車現況：誰說租不到車的？

▲高雄周六將有「挺韓」、「罷韓」2場遊行登場。（圖／記者洪靖宜攝）

記者賴文萱／台北報導

這個周六（21日）高雄將有「挺韓」、「罷韓」2場造勢遊行登場較勁，但日前韓陣營稱有挺韓鄉親指控國軍包車害租不到遊覽車，近日也傳出因遊覽車已滿，有死忠韓粉將自行騎機車、搭火車前往。《ETtoday新聞雲》實際詢問遊覽車業出車狀況，台灣遊覽車發展協會理事長李式嘉表示，現在遊覽車要多少有多少，有誰說租不到的？可以打電話找他。

周六登場的挺韓「南方崛起高雄大遊行」將於21日8點起到晚上6點止，於神農路、博愛二、三路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、文自路等舉行；同天罷韓的「Wecare高雄大遊行」則將於21日下午1點半到5點半，於五福一、二、三、四路、公園二路等重要道路登場。兩場遊行預計都將有眾多人潮聚集，為避免脫序行為發生，高雄市警局已佈署3200名警力並將實施交通管制。

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▲▼市警局公布Wecare、南方崛起2場遊行的交管措施。（圖／交通大隊提供）

《ETtoday新聞雲》詢問遊覽車業目前出車狀況，台灣遊覽車發展協會理事長李式嘉表示，遊覽車現在只有一個字形容，就是「慘」，即便最近造勢活動多，但因為遊覽車剩餘車輛數也多，所以都很好租。「至於有誰說對外說租不到車的？可以請他可以打個電話來找我」，李強調，遊覽車要多少有多少，不可能租不到，呼籲不要鬼扯蛋、對外亂放消息。

另外，全國遊覽車商業同業公會全聯會理事長林建良則指出，業者因為近來選舉造勢，出車的頻率都有比較高，不過因為最近算是淡季，再加上陸客限縮來台，所以車輛供應上都沒有問題，最近也沒聽說業者有什麼重大反應。

▲為防止挺韓、罷韓遊行出現衝突，高雄市警局已佈署3200名警力。（圖／ETtoday攝影中心攝）

事實上，韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋日前召開「打鬼軍團ghostbuster」記者會，成員之一的唐慧琳於會中爆料，挺韓鄉親原本要租遊覽車參加造勢活動，卻遭到有一家客運公司回覆指稱車子已經被國防部包下1年，「即便有車停在那裡，一年也不出車」。不過事後馬上遭到陸軍後勤指揮部駁斥「與事實不符」，遊覽車公司也出面打臉是烏龍。

另外，近日也有媒體報導，有挺韓民眾表示，各縣市韓粉都自發性揪團要出席挺韓遊行，但有許多韓粉因遊覽車已滿或不知要向誰報名，準備騎機車或搭火車前往。

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