「執政3年多害我負債！」蔡英文造勢遊覽車運將大爆內心話：你說慘不慘

▲遊覽車司機向韓家青年志工大吐苦水，直呼蔡英文執政3年多害他負債累累。（圖／翻攝YouTube頻道「韓家青年志工團」）

記者莊智勝／台南報導

2020大選進入倒數最後一星期，昨（5日）選前黃金周，總統蔡英文也接連前往台南、桃園、新北等地造勢，其中台南場更宣稱湧入15萬人，聲勢相當浩大。YouTube頻道「韓家青年志工團」5日潛入蔡英文台南造勢場，驚訝直呼支持者人少又冷靜，與總統候選人韓國瑜的造勢場合大相逕庭，且現場巧遇的遊覽車運將還大吐苦水，直呼蔡英文上任3年多害他負債累累，「你說這樣慘不慘？」

韓家青年志工表示在停車場遇到一群正在休息的遊覽車司機，好奇上前詢問「為什麼蔡總統還沒到場，卻已經有鄉親搭遊覽車離開？」運將神色不屑地直回「便當都拿到了，不然是要等到什麼時候才要走？」接著運將話匣子被打開，情緒激動地操著台語痛譙三字經，怒批蔡英文執政3年多，害他負債累累，「如果她不要當選，我負債早就還完了啦！」

運將怒罵，「做工的僱員、開車的司機想多賺一點錢有什麼錯？結果現在一例一休下來，政府跑來查，工時只剩下一半，原本賺6萬變3萬，你要怎麼養家？」此外，運將還卯起來重砲痛批年金改革、同婚議題，「民進黨只會包裝放屁騙百姓，不會上了啦，我台南在地，不是外省人，家裡原本是死忠民進黨，現在是全台都要翻轉！」

望著身旁的遊覽車，運將嘆道，這3年來自己負債越來越多，買了一部遊覽車原本想著養家餬口，但蔡英文上任後生意越來越差，發現做不起來想要賣車，卻是現賠100萬，還沒有人要買，「你說這樣慘不慘？」

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▼蔡英文台南造勢空拍，主辦單位宣稱現場突破15萬人。（圖／民進黨提供）