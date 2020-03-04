被嫌護理師手很髒！「手背照曝光」她心酸淚訴：會用粗粗的手保護妳

▲護理師的辛苦眾所皆知。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

護理師是個辛苦又需要耐心的職業。有一名產後之家的女護理師表示，他們的職業不像很多人一樣可以見紅休，總是要風雨無阻的上班，但前陳子看到有則嫌棄護理師的手很髒的新聞，看了很難過，他們不斷清潔手部也是為了防疫。她還向女兒溫情喊話，「媽媽的手雖然看起來沒有很美，但會保護你一輩子。」

一名女護理師在臉書社團「爆怨公社」發文提到，自己是產後之家的護理師，從她選擇當護理師開始，畢業之後就不知道什麼叫見紅休這件事情了，「人家除夕夜開心吃團圓飯，我在跟同事一起吃便當話家常，人家颱風天可以放假，我們卻是風雨無阻一定得到工作崗位」，說真的也沒什麼好抱怨，畢竟他們的職業就是如此，平日出遊也可以享受不用人擠人的小確幸（但也找不到伴就是了）。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，「但前陣子有則嫌棄護理師的手很髒的新聞，我看了真的好難過，只要是醫護人員，我相信洗手七時機、七步驟的口訣跟步驟大家是熟到不能再熟，執行起來跟吃飯呼吸一樣自然這麼仔細小心，手洗了又洗、不斷不斷的執行七時機七步驟，洗到乾裂脫屑，大家都為了防疫努力著，一句『護理師的手很髒』傷了多少護理人員的心？」

▲該名護理師曬出自己的手。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO接著說，雖然她的手很粗，比不上年輕美眉細皮嫩肉，雖然她的手只有消毒藥水的味道，沒有擦完護手霜的馨香，雖然她的指甲很醜，沒有漂亮的彩繪藝術指甲，「但我每天還是用這一雙不起眼的手，認真執行洗手七時機，照顧寶寶、照顧媽媽，下班回家照顧剛滿一歲的女兒，手也是洗好洗滿。」

原PO也向女兒溫情喊話，「孩子⋯媽媽的手雖然看起來沒有很美，但媽媽會用這雙粗粗的手努力工作，用粗粗的手煮飯給妳吃，保護妳，照顧妳一輩子喔。」

網友看到後紛紛留言表示，「辛苦了」、「謝謝你們用溫暖的雙手保護著每一個人」、「辛苦妳們這些默默付出的醫護人員謝謝你們，加油」、「嫌棄護理師手髒的那個人，其實他的嘴巴更髒」、「你超棒的，手很美，也辛苦你了」。