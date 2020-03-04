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大讚3Q哥「醫護超補償」！麻醉醫曝內幕...道破超重要2點：尤其護理師

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▲▼醫院,急診室,看診,病床（圖／記者徐文彬攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看台灣醫護超負荷運轉，抵擋來勢洶洶的新冠肺炎疫情，新科立委陳柏惟昨日提出4點「超補償」，感動不少第一線醫護人員。麻醉科醫師邱豑慶就在臉書寫下，「終於有人敢講真話。」同時也提出建議，強調應直接補償給醫護，而非資方。

陳柏惟表示，防疫期間時，醫事人員、社工的待遇與工作環境應該加碼補償，疫情結束後更要持續改善，「台灣的醫療品質是世界一流，但希望這些不是透過『犧牲醫療人員權益』來達成。」

請繼續往下閱讀...

針對「醫護人員超補償」的建議，陳柏惟舉出4點，包括疫情期間，給予實質補貼，擴大減稅額度；健保點值恢復「1點1元」，實質補償醫事人員。另外，在疫情過後，持續檢討健保財務，拒絕壓榨醫事人員；並落實各級醫師之勞動保障，改善護理師、社工等醫療現場人員職場狀況，維護醫療品質。

▲▼立法院院會 陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟指出，希望政府能夠給予辛苦的醫事人員超補償。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，邱豑慶醫師感動表示，「謝謝您的努力。終於有人敢講真話，我們醫護不是擦手紙，每次都被擦完就扔。」同時，他也不諱言，「請直接補償到醫事人員的戶頭，尤其是護理師。補給資方財團醫院的結果會怎樣，其實大家都心知肚明，1點1元是遲來的正義，我絕對支持，但更大的可能也只是資方醫院拿走。」

因此，他建議兩點，其一是「醫師不用發津貼，減稅甚至免稅比較實際」，第二點則是「社工、護理師、和其它醫護人員請造冊，津貼直接發給個人，不要從醫院經手」

 
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