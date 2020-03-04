關心防疫作為　黃偉哲視察永康社福中心居家隔離檢疫關懷點

▲台南市長黃偉哲視察永康社福中心居家隔離檢疫關懷點，表達市府關懷民眾及對社工人員慰勉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情升溫，台南市長黃偉哲指示社會局於12處社會福利服務中心，設立居家隔離檢疫關懷點，由社工對受隔離或檢疫民眾，提供情緒關懷支持、社福身分申請、經濟急難紓困、生活物資協助、心理諮商轉介、醫療服務轉介等6大服務，黃偉哲4日視察永康社福中心居家檢疫關懷點，表達關心慰勉之意。

黃偉哲市長表示，市府體察隔離或檢疫期間民眾的不便，除了民政局每日進行健康關懷訪問外，更首創動員社會局於新營、北門、善化、玉井、安南、永康、新豐、安平、東區、麻豆、北區、南區等12處社會福利服務中心，設立居家隔離檢疫關懷點，一共投入14名社工督導、專業社工67名，針對受隔離或檢疫之民眾進行關懷服務。

其中有近5成的社工們持有社工師專業證照，過往亦有處理0206地震等災害創傷之豐富經歷，除可透過電話慰問安撫民眾隔離期間的不安與焦慮外，同時了解民眾居家期間的需求，適當連結各局處相關資源予以協助，另外並結合各社福中心共38名志工夥伴協助整理關懷物資，共同發揮公私協力合作的關懷力量。

此外，考量有部分受居家隔離或檢疫之民眾為獨居、無其他親屬支援或較為弱勢的民眾，為協助解決三餐基本需要，社會局也連結財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會及其他民間慈善單位，捐助肉燥泡麵、家常麵條、麥香奶茶、科學麵及罐頭等，提供｢關懷物資包｣給弱勢民眾做為緊急及短暫的膳食援助。針對民眾心靈與精神關懷部分，也媒合財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會捐贈1300份安心祝福包，提供受檢疫者五穀粉、靜思穀糧、靜思語小本單冊、香積飯、保健品與黃市長親擬的關懷信，一起為居家隔離及檢疫者加油打氣，並感謝民眾配合政府政策共同防疫。

黃偉哲市長也提醒，倘民眾因防疫的事情感到焦慮或困擾，除了接受社會福利服務中心所設立關懷點社工服務外，亦可主動撥打衛生福利部24小時防疫專線1922，透過各式關懷服務，協助民眾順利地度過這段時期。

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