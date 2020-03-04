快訊／23億振興抵用券綁國旅住宿　6大原則拍板「不限異地消費」





▲疫情衝擊觀光。（圖／記者李宜秦攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為減緩新冠肺炎造成之產業衝擊，政府擬定「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，其中，經濟部編列預算擬推出「振興抵用券」，特別受到矚目。據透露，由經濟部規劃的振興券目前已經拍板6大原則，包括預算、對象、發放時機、操作方式等。為了促進在地消費，抵用券金額與使用方面則結合國民旅遊住宿，亦即在國內旅遊住宿者每房可領600至800元。

內情官員表示，第1項大原則是結合國民旅遊住宿，全額抵用、全國適用，達到行政院長蘇貞昌期待的雨露均霑、立竿見影效果。

另外的5項原則內容則包括：1.發送對象：針對受疫情衝擊較大的服務業，包含商圈（約28萬家）、夜市（約1萬家）及全國餐飲業（14.5萬家）、藝文產業（1,700家），扣除重複店家大約35萬家。

2.發送時機：目前規劃設定在疫情穩定之後實施，期間大概約半年至1年，用以帶動產業復甦。

3.內容：振興券使用方式將結合國民旅遊住宿，每房給予600-800元抵用券（商圈、夜市及全國餐飲業、藝文產業各200元），每張抵用券面額50元，可跨區使用。

4.預算：此次振興抵用券預算由經濟部編列20億及文化部3億支應，合計23億元。

5.操作方式：目前規劃將採電子與紙本抵用券並用，統一開發APP供店家及消費者使用，抵用券由旅宿業協助發放。以店家來說，將運用APP註冊，並透過APP收取紙本或電子抵用券；而消費者接收旅宿業發放之電子或紙本抵用券，即可至店家使用。

官員補充表示，振興券的主要目的是為了刺激在地消費，民眾前往旅遊住宿時，登記住宿時可以領取每房給予600-800元的抵用券，內容包括商圈、夜市及全國餐飲業、藝文產業各200元，比方說一對夫妻去國旅住宿，這次住房登記的是先生的名字，就可領600-800元抵用券，如果下次換成太太的名字登記住房，換言之就是每人只能登記住房領取一次。至於拿到這些振興券後，目前也傾向規劃為不限異地消費。

行政院發言人Kolas Yotaka 4日也指出，相關方案尚在討論中，蘇貞昌指示各部會要在三讀後的兩周內完成討論，預計最快3月10日就會定案。