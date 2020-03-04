游錫堃：40年前被國民黨影射林宅血案的嫌犯

▲游錫堃指中華日報影射他為林宅血案的嫌犯。（圖／翻攝游錫堃臉書）

記者黃巈禾／台北報導

林宅血案今年屆滿40年，總統蔡英文日前出席228中樞紀念儀式公開要求，國安局須在1個月內完成檔案解密。立法院長游錫堃4日在臉書PO出一張舊報照片，並表示40年前被國民黨影射林宅血案的嫌疑犯。

中華日報1980年3月4日以斗大標題寫道「宜蘭檢方昨日查訪，可疑高高瘦瘦人物，春節期間活躍到處拜訪，並與加伯艾琳達等熟識」。

該報提到，據消息來源指出：這位新春期間到各鄉鎮拜訪活動的青年，早在66年省議員選舉前，也決心出馬競選，他費了很多時間比林義雄早一步下鄉拜會活動，後來林義雄登記省議員後，據說是經人二次出面協調，始告讓步下來，並擔任林義雄競選辦公室處的重要腳色。

該報指出，宜蘭人，某專科學校畢業，身高174公分，體重約52公斤，他和林義雄站在一起，高出林義雄半個頭，皮膚黝黑，留長髮，看起來予人有高高瘦瘦的印象，這位高高瘦瘦的青年，現在台北市做生意。據說他常到台北市信義路3段31巷16號林義雄加走動。

針對該報內容，游錫堃表示，「40年前的今天，游錫堃成為林宅血案的兇手嫌疑犯！」當年是實施黨禁、報禁的戒嚴時期，曾經是林義雄1977競選省議員總幹事、32歲的他，被當時國民黨黨報影涉為嫌疑犯，前省議員謝三升還說「為了突顯黨外內亂，游錫堃是林宅血案最理想的兇手！」