首次質詢曝心境　陳柏惟：阿公你看到了嗎？

▲陳柏惟首次質詢。（圖／翻攝國會議事直播）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌3日赴立法院備詢，報告「紓困特別預算案」600億元。台灣基進黨立委陳柏惟3日首次質詢，全程台語，針對補助防疫人員津貼部分提出「減稅」，讓前線人員在奮鬥時「卡爽」。質詢結束後，陳柏惟也在臉書透露心境。

對於首次質詢，會不會緊張？陳柏惟表示，比起緊張，更多的是，承擔的忐忑，是否完整傳達民意？還有什麼能再多努力一點的？有這類的心情時，就會想到阿公，阿公是熱心公共事務的漢醫，曾參與政治，他會揣摩如果是阿公站在台上、如果是阿公面對這樣的問題，會怎麼表達、會怎麼說？

陳柏惟提到，彷彿阿公呼應他的心情，靈犀一點通，母語自然而然地從心魂流瀉而出，完成第一次的質詢，也特別謝謝行政院長蘇貞昌，有回有應，讓這段質詢除了公務外，更添了一點屬於台灣的在地美好，站在這裡使用母語，也鼓勵其他非台語母語的族群，為出身和語言驕傲，多使用、多愛惜自己的文化，莫讓母語凋亡。

▲陳柏惟提出超補償。（圖／記者屠惠剛攝）

對於辛苦的第一線人員，陳柏惟呼籲，請大家給予更多溫暖，超負荷、更需要超補償，醫療制度也需重新調整，在資源有限的狀況下，怎麼樣重新做最合理的分配；他主張四點，一、疫情期間，給予實質補貼，擴大減稅額度；二、疫情期間，健保點值恢復「一點一元」實質補償醫事人員；三、持續檢討健保財務，拒絕壓榨醫事人員；四、落實各級醫師勞動保障，改善護理師、社工等醫療現場人員職場狀況，維護醫療品質。

陳柏惟強調，只要為了台灣好，就會去說、去做，可能會被誤解，或許遍體鱗傷，但如果是阿公，也會說放手去做，跟前線防疫人員、醫事人員比起來，他們做的永遠不嫌多，「阿公你看到了嗎？」

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