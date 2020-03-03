陳柏惟4點籲「給醫護人員超補償」：別用犧牲維持一流醫療品質

▲陳柏惟指出，希望政府能夠給予辛苦的醫事人員超補償。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓台灣醫護超負荷運轉，新科立委陳柏惟也為此表示，希望能給予辛苦的醫護人員「超補償」，提供4大加碼，除了直接補貼、減稅外，更要考量如何改善待遇、工作環境，「台灣的醫療品質是世界一流，但我們不希望透過醫事人員的犧牲，達到『俗又大碗』的醫療。」

陳柏惟提到，防疫期間時，醫事人員、社工的待遇與工作環境應該加碼補償，疫情結束後更要持續改善，其中有4點建議。這些建議分別如下：

一、疫情期間，給予實質補貼，擴大減稅額度。

二、疫情期間，健保點值恢復 「一點一元」 實質補償醫事人員。

三、持續檢討健保財務，拒絕壓榨醫事人員。

四、落實各級醫師之勞動保障，改善護理師、社工等醫療現場人員職場狀況，維護醫療品質。

之所以會提出這樣的建議，是由於新冠肺炎延續至今，世界各國確診案例不斷增加，一線醫護人員工作負擔加重，甚至還出現「便當店不送便當」、「學校家人要叫醫護人員小孩不要上學」等恐慌性歧視，間接增加醫療人員的壓力。

▲陳柏惟首次質詢，就醫事人員的方面提出疑問、建議。（圖／翻攝國會議事直播）

陳柏惟說，比起前線部隊，醫護人員不但永遠都要站在第一線，無法進行輪換，且政府為了保存戰力，還限制醫護人員出國致部分區域，雖然禁令限縮，仍有不少聲音出現。他也坦言，在戰爭中，出現傷亡戰力，可以透過士兵補充，但防疫戰當中，專業的醫護人員不可能立刻增加，「除了病床等硬體設施以外，人力將直接決定患者能否得到充足的照顧。」

因此，陳柏惟建議，在防疫期間受到管制的醫事人員、社工到疫情結束為止，從事醫療業務所得的全部應酬應給予減免，而政府也應針對受影響的旅行社、航空公司等給予協助，「值得肯定的是，後者政府已經有所規劃，而前者也已開始著手。這不但是肯定與感謝其奉獻，更可在疫情後發揮振興經濟之作用。」

他還呼籲，除了直接補貼、減稅以外，行政院應該考量如何持續改善工作環境，讓醫護人員減壓，「例如，健保實施總額給付，導致點值被壓縮，我希望在疫情期間，能恢復『一點一元』來實質補償醫事人員，並透過健保財務的檢討來避免以長期剝削醫事人員達成健保生存之怪現象。」

他感性說明，台灣的醫療品質是世界一流，但希望這些不是透過「犧牲醫療人員權益」來達成，希望國人能夠給予醫事人員更多肯定，「唯有如此，我們的醫療體系才能打贏防疫這仗，並長久守護國人健康！」

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