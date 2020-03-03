陳柏惟「全台語」質詢處女秀　提減稅補貼讓防疫醫護「卡爽」

▲陳柏惟首次質詢。（圖／翻攝國會議事直播）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌3日赴立法院備詢，報告「紓困特別預算案」600億元。台灣基進黨立委陳柏惟全程使用台語質詢，並針對補助防疫人員，提出「減稅」方案，讓前線人員在奮鬥時會更爽一點。

陳柏惟提到，關於醫療人員補助的部分約編列169億左右，第一部份是醫療設備，第二部份部分是開發疫苗， 第三部分是對醫事人員補助，各項目金額如何分配？

衛福部長陳時中表示，分為醫事人員補償，包括檢疫機構、隔離場所治療等，相關工作有補償獎勵，例如鼓勵醫院分流分艙，以及檢驗檢察相關編列費用，開發疫苗檢驗方法都有獎勵，另外，被隔離者也有相關補償，最後預留14億多的預備金，補足其他不足部分。

▲立法院院會，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、主計處主計長朱澤民備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

至於，169億的分配？陳時中說，預備金約佔14億，開發疫苗18億，相關醫療機構20億，針對醫事人員補貼放在量能的部分，包括醫院分艙分流，醫療人員部分，醫生一天補助1萬、護理人員5000元，行政人員一天1500元，只要從事相關工作者都會予以補助。

除了補償補貼部分，陳柏惟也提出「減稅」方案，蘇貞昌表示，對於醫護人員的損失，政府絕對補到位，獎勵部分減稅、獎金都是方法之一，只要可以達到效果，行政院跟衛福部相關部門都會研究，特別條例中有編列預備金，補助一定不會少。

陳柏惟也希望，外界能給醫事人員更多肯定跟支持，希望行政院規畫好獎勵、預算、預備金，讓前線防疫人員在奮鬥時，「欸凍過卡送欸（可以過得爽一點）。」

▲陳柏惟首次質詢。（圖／翻攝國會議事直播）

其他人也看了這些...

►杜絕「黃安們」濫用健保 林俊憲提案修法：一年不在台183天保費最高調至1萬2

►中國籍享健保？ 陳柏惟：2300萬人繳的擴張成14億人用「不太能接受」

►修法防「黃安們」濫用健保 AlphaGo幕後推手：別把我們當鑽法律漏洞的人

更多熱門新聞...

►修法防「黃安們」濫用健保！ 劉樂妍酸爆：謝謝祖國媽媽愛中國台灣孩子

►劉樂妍嗆修健保是「賤招」 蘇貞昌：她誰？台灣健保世界誇讚「不能倒」

►明年調高全民健保費？蘇貞昌：目前沒這樣規劃

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！