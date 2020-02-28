韓國瑜口誤「228講成823」　陳柏惟酸：喝少一點

▲韓國瑜出席228追思紀念會。（圖／記者翁進忠攝）

記者張乃文／綜合報導

今天是二二八事件的73週年紀念日，高雄市長韓國瑜前往追思紀念會時卻出了一點小插曲，上台致詞時口誤說成「今天是823，73周年紀念會」而引發議論，對此，基進黨立委陳柏惟開酸，要韓市長「喝少一點」，同時分享以色列如何度過「國際屠殺日」的影片，更說「228變823，那個需要的是不同層次的關懷」。

前新北市長朱立倫日前在臉書PO出照片，並寫下「228連假愉快」，陳柏惟直批「到底是在愉快甚麼？」事隔一天，韓國瑜在今天前往228紀念公園參加228事件73周年追思紀念會，但卻出了一點小插曲，上台致詞時先用台語說「今天是823，73周年紀念會」，此話引來不少民進黨立委砲轟。對此，陳柏惟在臉書表示，「你以為228跟823差半年，但其實1947年2月28日與1958年8月23日差4194天」，酸韓國瑜「喝少一點」。

另外，陳柏惟也分享了影片，他說行程中途有記者詢問228怎麼過，他拍了一小段影片先是解釋228的由來，接著在後半段特別提到以色列如何度過聯合國制定的「國際屠殺日」同時放上片段，「至於228變823，那個需要的是不同層次的關懷」。

活動結束後，韓國瑜自拍影片回應口誤事件並承認講錯話，他表示「剛剛結束後看錄影帶，的確有口誤，因為專心在致詞內容，口誤我非常抱歉」。韓國瑜說，「在228追思會呼籲大家，我們能夠遠離傷痛、記取教訓，讓台灣社會充滿愛與包容，充滿人與人的關懷，敦厚人情在台灣，讓台灣朋友迎向陽光告別過去。」