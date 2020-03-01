過年期間就沒公開發春聯　陳柏惟籲：地方頭人配合減少跑攤

▲陳柏惟呼籲地方頭人也能減少跑攤，避免感染。（圖／陳柏惟服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

針對中央疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民代避免跑攤，減少感染風險一事，台灣基進立委陳柏惟1日表示，早在過年期間新冠肺炎疫情爆發後，他就取消送春聯、送紅包行程，最近他也盡量減少跑攤，不過他也希望地方社團頭人也能配合減少，畢竟民眾健康最重要。

▲台中市議員張家銨呼籲各界配合政府防疫，保護自己也保護民眾。（圖／記者鄧木卿攝）

陳時中在記者會上特別提到，這2天有看到民意代表跑攤，陳呼籲在目前狀況下，跑攤沒有必要、不跑攤也不會失禮，希望民代要有自主性，特定人多密集的地方要避免。

被問到陳時中希望民代減少跑攤一事，陳柏惟說，早在疫情爆發的過年期間，他就取消送春聯、送紅包的活動，早就安排低密度、低風險的行程，所以對他沒什麼影響，雖然當時很多人跟他反映很可惜。

陳柏惟還說，他本身已減少跑攤行程，但他也發現社團負責人或是地方頭人，行程照跑不誤，因此他藉此呼籲，為了國家安全、人民健康著想，希望他們也能配合減少跑攤。

台中市議員張家銨表示，民意代表每天接觸人群眾多且經常移動各地，雖然台灣的疫情控制得宜，但伊朗日前才爆發1名國會議員因為染上新形冠狀病毒而去世的消息，籲各界應配合政府防疫作為，尊重醫療專業，除了保護自己更重要是保護社區以及民眾。

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