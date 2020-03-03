王婉諭質詢首戰！提議政府考慮「緩徵稅紓困」

▲王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院3日針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」總質詢，行政院長蘇貞昌等到場備詢。時代力量立委、「小燈泡媽」王婉諭質詢首戰建議政府考慮「緩徵稅紓困」，對此，行政院長蘇貞昌也做出回應。

針對此次政府編列之紓困特別預算，王婉諭表示，時代力量黨團在審預算時有幾點標準，第一是「杜絕浮濫編列，辨明輕重緩急」，第二為「公開補助規則，聚焦衝擊產業」，最後是「針對急迫需求，有效給予協助」。

王婉諭以當年SARS經驗為例子，當時政府提出之特別預算執行率低於5成，因此，建議政府部份的振興政策其實可以用一般預算處理，政府也可以考慮採取比補助更實際的措施，例如建立場館防疫準則或主動緩徵稅等。

對此，經濟部長沈榮津說明，此次受到疫情影響，導致許多民眾不願出門消費，受到衝擊的產業範圍相當廣，涵蓋百貨、商圈、夜市等，也因此，這次提出之紓困案主要是針對疫情衝擊所帶來的需求。

蘇貞昌回應，以往經驗，市場或夜市業者其實討厭政府要求其改善設施，現在由於受到疫情衝擊，可以藉此對平常想做卻沒機會做的部分處理。另外，當年SARS導致經濟停滯，連帶導致公共支出停滯，當年GDP受到極大衝擊，這次政府特別加強公共支出方面，甚至提供獎勵金，盼在未來顧客回流後也有幫助，可以說是一舉三得。