國防部：漢光演習延至下半年　敦睦航艦如期但不靠泊疫情嚴重國家

▲海軍敦睦遠航訓練支隊返抵高雄左營軍港。(資料照／國防部提供)

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，國防部發言人史順文3日表示，漢光演習決定延期到下半年，至於海軍敦睦遠航訓練支隊規劃，目前仍按原定計畫執行，但不會靠泊疫情嚴重的國家。

國防部3日上午召開例行記者會，有關漢光演習延期的時間點，史順文表示，兵推、實兵操演已確定延期到今年下半年舉行。在國軍防疫措施方面，史順文說，國防部已做好各項因應準備，並配合疫情發展進行調整，包括分時、分地、分艙、分流、異地辦公等，但尚未進行到執行階段。

有關海軍敦睦遠航訓練支隊是否如期出發，史順文則表示，海軍官兵已做好防疫、整補及靠泊準備，目前仍按原定計畫執行，但不會靠泊疫情嚴重的國家。

事實上，海軍敦睦遠航訓練支隊有「四年一大敦」、「兩年一小敦」的慣例，小敦為先繞行台灣本島一圈後，再前往東南亞及周邊國家；大敦則是前往中南美洲、東南亞等較遠的國家後，再回國繞行台灣本島一圈，出發時間普遍落在3月到5月間。

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