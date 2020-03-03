憂人擠人疫情擴散！高鐵清明連假「停售自由座車票」　全車對號座3/5開搶

▲高鐵清明連假停賣自由座車票。（圖／記者黃翊婷攝）

記者李宜秦／台北報導

因應新冠肺炎疫情，台灣高鐵公司宣布，，將於2020「清明假期疏運」期間（4/1-4/6），所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，以降低感染風險，清明連假車票自3月5日（四）凌晨零時起開放預售。

台灣高鐵清明假期疏運規劃加開184班次列車（南下79班、北上105班），總計6天提供1,050班次列車、103萬8450個座位的旅運服務；旅客可自3月5日（四）凌晨零時起，透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需的車票。

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高鐵公司特別提醒，4月1日（三）以及4月6日（一）兩天為上班日，旅客仍有上班通勤之需求，敬請旅客提早訂票，以免耽誤上班行程。高鐵公司並將針對持有定期票、回數票之旅客，提供以下配套措施：

一、 定期票：原優惠效期含4月1日至4月6日者，將配合展延相對應天數；此外，4月7日~4月8日2天除維持定期票使用外，特別再加碼展延2天優惠效期，亦即共展延8天。譬如，原定期票效期為3月20日~4月18日，經展延8天後，優惠效期將至4月26日。若旅客退票不收回已使用天數之折扣，且不收手續費，並退還製卡費。

二、 回數票：除同上述規定展延回數票8天優惠效期外，於3月31日(含)前購買回數票且於4月7日至6月6日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2020年6月30日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。



清明假期疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。（清明疏運期間大學生優惠適用車次表）（清明疏運期間早鳥適用車次表）疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

台灣高鐵為維護旅客健康，各車站服務台均備有消毒酒精、額溫槍與疾管署防疫文宣，各車站亦持續針對旅客較常接觸之設備，例如：廁所、電扶梯、售票櫃台…等，每4小時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒；同時，每天亦確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒，敬請民眾安心搭乘。