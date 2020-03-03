基隆加強防疫超前部署　林右昌：清明掃墓分流

▲ 基隆加強防疫超前部署，林右昌：清明掃墓分流規畫。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市慎終追遠春祭大典，2020年訂於27日上午9時在南榮公墓納骨塔前舉行，因應疫情，市長林右昌與民政處長王榆森3日表示，殯葬所加強防疫措施，避免群聚感染風險，籲請市民朋友配合掃墓人潮分流規畫，可選擇清明連假前後，慎終追遠祭祖，也落實防疫。

民政處長王榆森指出，考量新冠肺炎疫情，2020年春祭由林市長主祭，但市府各機關單位首長則不陪祭，不主動通知市民當日祭拜，避免群聚，盼分散祭拜人流。呼籲民間殯葬設施業者，加強宣導防疫並循市府防疫措施辦理，降低疫情風險。

請繼續往下閱讀...

▲ 基隆殯葬所加強防疫措施，避免群聚感染風險，籲請市民朋友配合掃墓人潮分流規畫。

民政處指出，原訂清明掃墓期間，3月28、29日及4月2日至5日服務實施期間，特別延長4天自3月21、22、28、29日、4月2至5日及4月11、12日共計10日。其中，3月21、22、28、29日、4月2至5日期間上午6時至下午4時，實施交通管制，提供免費墓區循環公車供民眾搭乘，並針對搭接駁車、進到納骨塔參拜的民眾，進行手部噴灑酒精消毒、量測額溫等防疫措施，納骨塔內門窗會打開。

民政處表示，殯葬所加強防疫宣導，消毒清理禮廳祭拜空間及環境通風，還提供茶水、提水袋、垃圾袋、設立臨時救護站、流動廁所、交通疏導及諮詢服務等便民服務措施。避免影響殯葬所殯葬業務執行，4月11、12日不實施交管及公車接駁服務，便民服務措施仍照常實施。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」