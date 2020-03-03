提高口罩產能相挺為國　賴清德為康那香員工加油打氣

▲立委郭國文安排，2日邀請準副總統賴清德來到工廠，為投入口罩生產的台南康那香公司員工加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公布國內醫用口罩，本週產能將能達到每日平均820萬片，其中台南康那香公司更是產能提高的重要廠商，董事長戴榮吉透過立委郭國文安排，2日邀請準副總統賴清德來到工廠，為投入口罩生產的員工加油打氣，並與台南市議員蔡蘇秋金、陳秋宏以及在地企業好友敘舊。

立委郭國文表示，近期與戴榮吉董事長有較多的互動，戴董也一直提到與賴清德準副總統是舊識，而賴準副總統也一直以其公衛專業，低調關心與協助防疫工作。因此特別安排在賴清德尚未就任副總統前的時間，邀請回到台南與戴董等人敘舊，並為工廠員工加油打氣。也再次感謝戴董與康那香公司，讓台灣防疫成為世界之光，讓我們也覺得"我台灣我驕傲"。

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賴清德先是於生產線現場瞭解產線狀況，也向員工揮手致意，感謝大家辛勞付出。隨後由公司簡報口罩增產情形，目前已新採購5台設備加入生產，也提升技術，讓Z摺耳卦口罩可達一日100萬片。而今日亦有國軍27名加入產線，盼讓產值達到最高。

賴清德說，在防疫工作上，口罩生產充足可以安穩民心，因此康那香扮演了相當重要的角色。而過去在SARS期間，戴董事長就全力支援的罩生產，當時就認為戴董是位愛國企業家，將國家安全與利益放在公司利益之前，因此也在市長任內頒發「卓越市民」給戴董事長。而戴董這次更是配合政府需要，提高產能、增購設備。之後每日將可生產至150萬片口罩，佔全國需求量的10分之1，真的是要向他們表示感謝與敬意。

賴清德與立委郭國文，也感謝全國所有投入防疫的單位所組成的國家隊，有大家的響應，可以讓防疫有成，世界也能更認識台灣。

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