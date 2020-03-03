快訊／院內感染再添1例！退休婦不同病室陪病家屬確認染疫

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內再確認新冠肺炎，個案為案34確診前同病房、不同病室已出院病人的陪病家屬(50多歲女性)。





▲陳時中說明疫情最新情況。（圖／記者徐斌慎攝）

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指揮中心表示，案42近期無國內外旅遊史，2月23日曾因全身倦怠及咳嗽至診所就醫，3月1日衛生單位進行風險對象病人及陪病者追蹤採檢時，因發現個案有呼吸道症狀，隨即安排就醫採檢通報，並收治負壓隔離病房，經檢驗於今日確診。

指揮中心進一步表示，案42曾於2月17日至24日家人住院期間陪病，經衛生單位初步調查，案36及37(護理人員)確診前，曾於2月21日至23日照護案42家人，其中案36曾與案42短暫接觸，案37未與案42接觸，將進一步釐清案42可能感染源。針對本起群聚，截至目前已掌握接觸者共295人，並採檢247人，其中6人陽性(案35至38及案41、42)、206人陰性、其餘檢驗中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲國內確診個案關係圖。（圖／指揮中心提供）