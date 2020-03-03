鍾南山任防疫復工總顧問　富士康深圳廠400萬個口罩交貨

▲富士康深圳龍華廠口罩生產線。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

富士康集團做為全球最大電子業製造商，在大陸有30多個園區和近百萬員工。為保障員工於疫情之下能有序復工，富士康集團旗下工業富聯日前於深圳龍華廠導入6條口罩生產線，截至3月1日止，已交付400萬個口罩。此外，富士康集團也聘請呼吸病學專家鍾南山為新冠肺炎防疫及復工總顧問，無償對富士康進行指導。

▲富士康龍口罩生產線。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，有鑒於口罩是疫情防控的「標配」和戰略資源，工業富聯董事長李軍旗說，「我們在2月1日就意識到這個情況，於是趕快採取行動，兩三天內就投入生產。」

對於深圳市出台的《深圳市關於鼓勵新冠肺炎疫情防控重點物資生產企業技術改造實施細則》，李軍旗表示，鼓勵有條件的企業投入到緊缺防疫物資的生產，可以進一步緩解整個社會供需的壓力，「現在看來我們當時的決策是正確的。」

據悉，深圳龍華園區的口罩生產基地已導入5條一次性醫用口罩生產線及1條N95醫用口罩生產線，產品已獲得相關資質認證。除自製口罩外，富士康還進一步嘗試自製口罩生產機，目前第一台由富士康自行組裝的口罩機也即將完工投入測試。

▲富士康深圳龍華廠內員工錯峰用餐。（圖／翻攝新華網）

對於復工後的疫情控管，深圳龍華園區入口採取紅外線測溫及人臉識別通行雙管齊下的方式進行。至於園內的公共區域，部分超商已開始營業，餐飲店則還未大規模開放。此外，員工用餐時實行分批分區、錯峰就餐、專人專座制度，餐桌中間用隔板隔開，避免人員過多接觸。

此前，富士康集團也宣布，聘請中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問。針對新冠肺炎防疫及安全復工復產，鍾南山院士及團隊將會無償對富士康進行一系列顧問及指導。