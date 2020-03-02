伊朗女囚「狂冒冷汗、喉痛發燒」自認染疫！控監獄拒絕篩檢

▲擁有伊朗、英國雙重國籍的納札寧（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）遭伊朗指控觸犯間諜罪，目前在德黑蘭的埃溫監獄（Evin Prison）服刑。（圖／翻攝自Facebook／Free : Nazanin Zaghari-Ratcliffe）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，伊朗首都德黑蘭的埃溫監獄（Evin Prison）先前曾傳出疑似病例，擁有伊朗、英國雙重國籍的囚犯納札寧（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）29日透過家人發布聲明表示，她已感到不適「整整一周」，症狀包括冒冷汗、喉嚨痛、發燒、肌肉痠痛與呼吸困難，自認染疫，但獄方卻拒絕實施篩檢。

綜合《獨立報》、CNN報導，納札寧29日透過家人發布聲明表示，她出現呼吸困難、肌肉痠痛與倦怠等疑似症狀已經「整整一周」，而且完全沒有好轉，自認感染新冠肺炎，但獄方卻不願實施檢測，「我一開始是流鼻水與咳嗽，現在卻不停冒冷汗。我發燒了，但不是一直都在發燒。過去幾天，我每天晚上都在發抖。」

▲伊朗埃溫監獄先前傳出疑似病例，一名女性囚犯29日表示，她認為自己感染了新冠肺炎。（示意圖／免費圖庫pxhere）

納札寧的丈夫理查（Richard Ratcliffe）認為，由於埃溫監獄疏於向囚犯提供衛生用品，才會導致妻子染疫，「獄方對於納札寧是否感染新冠肺炎避而不談，但如果她沒有的話，我會很驚訝，（納札寧）已經出現夠多症狀，當局只是不願意看見。」

英國外交部（FCO）接獲家屬的求助以後表示，正在試圖向伊朗政府「緊急尋求資訊」，呼籲允許醫療專家進入埃溫監獄，檢查納札寧的的健康狀況。據了解，德黑蘭政府至今尚未對此回應。

現年42歲的納札寧是湯森．路透基金會（Thomson Reuters Foundation）的員工，2016年4月帶著2歲女兒到伊朗探親，正要返回倫敦時，在德黑蘭機場被捕，遭指控觸犯間諜罪，判處5年有期徒刑。

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