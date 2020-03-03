湖北台灣民眾擬告「蔡英文違憲」　陸委會八字回應包機質疑

▲大陸委員會自「小明的故事」發生以後，對於媒體提問包機進展，均強調以指揮中心、總統府為準，陸委會「沒有進一步的說明。」（圖／ET資料照）

記者陳政錄／台北報導

面對兩岸包機遲遲未果，滯留湖北的1000多位台灣民眾中，有上百人發起串聯，擬「提告蔡英文政府違憲」。對此情況，我陸委會以簡短八字回應，表示一切按照指揮中心宣布，「沒有進一步的說明」，也未提及民眾對聯繫窗口「踢皮球」的指控。

據《ETtoday新聞雲》獨家掌握，有滯留湖北的台商坦言，原本民眾還能體諒，蔡政府堅持防疫的理由，所以把希望放在湖北解封後，以為蔡政府會安排返台計畫。最後，因為1,235人的反台名單，卻在2月27日變成所謂的「禁止管制入境名單」，讓他們決定發起串聯，擬引用憲法第十條規定，提告蔡英文政府違憲。

▲第二批湖北包機遲遲未有結果，有滯留台灣民眾擬提告蔡政府。（圖／攝影中心）

有滯留的台灣民眾還反映，雖陸委會一直強調，教育部、勞動部等方面會協助解決學生就學、勞工工作可能不保的問題，但如今，「蔡政府沒有建立統一聯繫窗口，也沒有任何安撫進度，自行打電話給海基會、陸委會、勞動部一直被踢皮球。」

對此，陸委會在3日下午，透過書面回應有關民眾擬提告政府情事。陸委會首先說明，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)，政府依據傳染病防治法第17條之規定，於本年1月20日成立中央流行疫情指揮中心，依據疫情的發展情勢，採取各項對應的管理措施。

陸委會表示，對於滯留中國大陸湖北民眾接返一事，政府秉持「檢疫優先、弱勢優先」之目標，與陸方協調溝通優先返回人員名單及相關必要的防疫作為，此係基於防疫的整體考量，維護國人健康並保障滯留人員返台的安全。

陸委會重申，我中央流行疫情指揮中心前已對外宣布，第二次包機我方已做好所有準備，包括華航班機、醫護人員編組、全程防檢疫、醫療支持計畫均已完成整備，隨時可以出發接回我們的民眾，目前正持續與陸方溝通協調中，「沒有進一步的說明。」

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