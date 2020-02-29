　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度「反公民法」暴力事件平息　43人死亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印度,新德里,公民身分修正法,示威（圖／達志影像／美聯社）

▲印度新德里民眾因反對《公民身分修正案》發起示威，衝突延燒多日，釀成43人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里29日專電

在印度德里因反對《公民法修正案》（CAA）而持續多日的警民與宗教暴力衝突，今天基本平息，根據官方統計，共有43人死亡、350多人受傷，警方用無人機密切監控暴亂地區的狀況。

綜合《印度快報》（Indian Express）、Times Now等印度媒體報導，印度德里東北部穆斯林民眾與學生因反對中央政府推動《公民法修正案》在國會通過實施發動的示威活動，在轉為警民衝突及印度教徒與穆斯林衝突暴力事件多日後，已基本平息。

印度內政部表示，政府已針對這起事件成立兩個調查小組調查縱火與暴力案件，警方逮捕超過630多人。

▲印度,新德里,公民身分修正法,示威（圖／達志影像／美聯社）

▲官員表示，示威衝突導致43人死亡，超過350人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

東北德里的官員透露，這起暴力事件死亡人數已上升到43人，其中包括1名警官、1名情報人員和2名安全人員，受傷人數超過350人，其中有70多人是槍傷。

為鎮壓暴動，印度中央政府派遣中央後備警察部隊（CRPF）等超過7000名準軍事人員進駐德里東北部暴動地區以維持秩序，並利用無人機監控當地狀況。

在暴力事件平息後，當地留下因汽油彈燒黑的牆壁和街道，還有沿路被毀壞、燒毀的汽車和摩托車，許多商店被破壞，多數商店緊閉門戶。

▲印度,公民身分修正法,CAA,新德里（圖／路透）

▲印度首都新德里近日因示威活動遭遇破壞，市政府已宣布補償金。（圖／路透）

新德里市政府已宣布在發生暴力事件地區，根據蒙受損害的程度提供不同程度的補償金，房屋完全毀損者可獲50萬盧比，房屋蒙受巨大損壞者可獲25萬盧比（新台幣10.44萬元）；電動人力車（e-Rickshaw）毀損可獲5萬盧比（新台幣2萬8800元），一般人力車（rickshaw）毀損可獲2萬5000盧比（新台幣1萬餘元）。

此外，暴力事件中死亡的每名成年和未成年死者家屬可獲得100萬盧比（新台幣41.76萬元）和50萬盧比（新台幣20.88萬元），在事件中受傷導致身體功能或能力長期出現障礙者可獲50萬盧比。

這起暴力事件已引起國際關切，一些穆斯林國家呼籲印度政府應保障穆斯林權益及各宗教的平等與和諧；由於這起暴力事件發生在美國總統川普訪問德里期間，但川普被問到此事時僅簡單表示，這取決於印度政府，不願多談。

►新德里「反公民法示威」延燒已釀42死　印度總理沉寂3天呼籲冷靜

►印度新德里「反公民法示威」衝突蔓延！已釀20死189傷

►川普訪問前爆衝突！印度「公民法示威」延燒第2天已釀7死逾百傷

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！  

 
ET快訊
獨／差1月出獄與8歲兒團圓！他遭6人私刑「皮鞋踹斷骨」慘死
國內首見院內感染「4人染疫」　張上淳：初判與手部清潔未落實有
2天增7例！出現無旅遊史確診再爆院內感染　「台灣39個案懶人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩親自主持防疫會議：病毒進入北韓將釀「嚴重後果」

川普稱疫情有天會「奇蹟似消失」　下秒改口：好轉以前仍會惡化

法國疑集體感染「2天激增39例」！衛生部長籲打招呼「暫勿握手」

伊朗國會宣布休會！高官議員頻確診「副總統、副衛長」都中鏢

加州2病例「感染途徑成謎」！美國CDC：可能是社區傳播

影／巴西、英國完成首例新冠病毒基因定序「發現突變」！　

新德里「反公民法示威」延燒已釀42死　印度總理沉寂3天呼籲冷靜

《紐時》：加州篩檢紕漏凸顯「美國尚未準備好」因應疫情大流行

首爾確診數突破60「醫院爆集體感染」　南韓全國10例情況危急

首爾確診數突破60「醫院爆集體感染」　南韓全國10例情況危急

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

「國民姐夫」AKIRA也會耍賴皮　細數林志玲優點...講個沒完！

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

土耳其「要求俄國讓步」盼與敘利亞正面談判　已為難民開放歐盟邊境

把眼白「紋」成黑色！25歲追星女右眼慘失明...左眼隨時將盲

不斷更新／安倍晉三宣布動用「2700億日幣緊急預備金」做抗疫對策！

印度「反公民法」暴力事件平息　43人死亡

美參議員「支持台灣加入WHO」　與美持續軍售

快訊／馬來西亞新首相出爐！　土團黨主席慕尤丁明宣誓就職

有篩檢才有確診？日本大阪全面停課、影城休園...僅4例沒人相信

金正恩親自主持防疫會議：病毒進入北韓將釀「嚴重後果」

快訊／破3千大關！南韓添219例累計3150確診　「單日激增813例」創新高

嘉義超Q「沉睡大白熊」戴口罩　登上日本雅虎首頁！

中職／桃猿不動終結者　陳禹勳：希望勝任這位置

再增90條產線！日產量上看1300萬片　經濟部喊話：原料供應無虞

舊愛IG留親密合照被狂罵　許光漢曝感情觀：不吃回頭草

濱崎步半自傳翻拍日劇…女主角是神秘歌姬！　男主角網笑虧：會長哪有這麼帥

中職／開轟卡位富邦4番？　林益全：交給總教練決定

美國房市「3大衝擊」　共同居住成為常態…新創公司打造新生活模式！

澳門將包機飛武漢接人　先講明：沒機會檢測「機上可能有染病者」

法國奧斯卡「凱薩獎」登場　最佳影片《悲慘世界》大贏家

龜山島結束冬眠！不受疫情影響3月1日如期開島　日限1800人

男闖超商亮槍「缺5千元」強拉女店員取款　不到12小時下場淒慘

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

首例病毒基因定序完成　發現突變

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

南極一夜變「腥紅大地」　科學家憂氣候暖化嚴重

即／淨土淪陷了　冰島首例確診

南韓新增594確診　境內累計2931人感染新冠肺炎

新冠肺炎傳染是SARS的1000倍　「病毒竟融合人體細胞」

即／美股暴跌中　道瓊早盤瀉800點

WHO：新冠肺炎全球風險升級至「非常高」

WHO：新冠疫情還沒大流行　最大敵人是污名化　

安倍晉三宣布動用「2700億日幣緊急預備金」做抗疫對策！

即／義大利增至821例　21人亡

道瓊再收新低點　S&P單週跌幅比金融海嘯還慘

義大利疫情　WHO：未經認證都只是可疑未經證實

BBC：伊朗210死　比官方數據多6倍

更多熱門

相關新聞

新德里示威釀42死　總理沉默3天首發聲

新德里示威釀42死　總理沉默3天首發聲

印度首都新德里的暴力衝突自23日延燒至今，支持與反對《公民身份修正法案》（CAA）的群眾互相對峙，演變成印度教徒與穆斯林的爭端，已造成42人死亡，超過200人受傷，警方25日在城市東北部實施《第144條》法律，禁止4人以上集會。執政的印度人民黨（BJP）被批評煽動暴力，總理莫迪（Narendra Modi）在衝突蔓延的第3天終於打破沉默，呼籲民眾冷靜、維持和平。內政部28日主張情勢改善，警方已著手處理善後，「促進社區之間的和諧」。

鄉民救出墜井男　褲管爬出眼鏡蛇

鄉民救出墜井男　褲管爬出眼鏡蛇

印度「反公民法示威」已釀20死189傷

印度「反公民法示威」已釀20死189傷

印度巴士失速墜河　25人死亡

印度巴士失速墜河　25人死亡

川普印度演講誇「美國跟巴基斯坦很好」

川普印度演講誇「美國跟巴基斯坦很好」

關鍵字：

印度公民身分修正法案CAA新德里

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

快訊／新冠肺炎再添5例！

全家賞屋「1人高燒38.6」　保全怒驅離

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

首例病毒基因定序完成　發現突變

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

醫院群聚脫口「林口」陳時中：請忽略

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

散布假消息「台灣疫情失控」…最高罰300萬

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面