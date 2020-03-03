進工廠本來就要戴！師傅「污漬口罩撐5天」...他超心疼：我不OK領不到

▲口罩上都是髒污。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

最近許多民眾發現，藥局前的排隊人龍逐漸減少，不過仍有買不到口罩的情況存在。一名網友表示，進工廠本來就需要戴口罩，無奈每次排隊都買不到，而另一名師傅更慘，同個口罩連戴5天，上面滿是髒污，令人心疼不已。

網友在「爆怨公社」無奈發文，直呼「我不ok領不到......。醫護人員第一線一定要優先使用沒話說，但政府是否知道，進入工廠本來就需要戴口罩，但排隊要領每次都領不到。」

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他更po出照片，表示「這是我親愛的師父，他這個口罩使用第5天了。」只見口罩上都是污漬，尤其邊緣處更甚，早已失去防護效果。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張君豪攝）

對此，網友們紛紛建議，可以善用口罩App、加上口罩套，或者多戴一層防塵口罩；同時，看到苦主鼻子外露，不少人也忍不住提醒，這是錯誤的戴法。

值得一提的是，中央流行疫情指揮中心2日宣布，自5日起實名制口罩每人可多購買一片，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童購買口罩購買量增加為7天5片。

另外，為了提升口罩產能，行政院已核定9000萬元再添購30條口罩生產線。經濟部表示， 30台新機預計3月中下旬陸續交機，目標是3月底全數交機。屆時加上既有的設備，產能全開後，口罩日產能上看1200萬片。