藥局妹沒幫留口罩！男友爸「這種女人不能進門」逼放生　網勸分...她超兩難

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／周亭瑋報導

新冠肺炎持續延燒，大家出門口罩幾乎不離身，也因此需求量大增。一名女網友家裡開藥局，沒想到婉拒男友爸「留口罩」的要求後，竟招來怨懟，不僅遭趕出門，還被逼分手，讓她不知該如何是好。

女網友在論壇「zuvio」發文提到，「男友爸知道我家經營藥局的。前幾天去他家的時候，就要我幫留口罩，可是根本沒辦法。」

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在吃了她的軟釘子後，氣氛超級尷尬，男友爸也態度劇變，不斷擺手直接要她離開，還故意大聲咳嗽。女網友傻眼道，「最新進度是...他爸崩潰表示，這種女人不能入門當媳婦，這種情況我該怎麼辦？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，網友紛紛替她抱不平，「我家人在銀行工作，不知道能不能留兩捆鈔票給我花花 」、「嫁進去日子不好過，只要不順他意，就給妳難堪」、「這是妳要的嗎？該考慮一下了」、「請男友和他父親溝通溝通」、「此時不逃更待何時」、「我爸不會，不如選我吧（誤」。

眼看大家勸放生，原po表示，「我男友就是溫溫的那種人 ，他爸超級強勢，說不過年輕人就會用輩份壓；但是男友本身並沒有錯啊，只是想知道有沒有什麼可以解決的方式。」

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