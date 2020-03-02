1間負壓病房忙1hr！清潔員心酸「身體沒一次是乾的」　家屬2句話惹崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名未婚媽媽在醫院當夜班清潔員，每次進到負壓隔離病房清潔，都要耗費1小時左右，而且身體沒有一次是乾的；然而，同為第一線的他們卻經常被調侃，無奈發文訴苦，「請尊重我們好不好！」

清潔員在「爆怨公社」表示，常常遇到病人或家屬嘲諷說，「上大夜班很爽吧」、「錢最多事最少，難怪妳吃那麽胖」，這些話讓她聽了相當難過，卻只能默默在內心反駁，「如果閒，怎可能在冬天的夜晚，讓我的工作服濕成這樣？」

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她透露，每次都要戴N95進負壓病房清潔，一次得花45-60分鐘以上，整理完身體沒有一次是乾的，「在醫院裡，不只有醫生和護理師才是員工、才是第一線人員；其實工友阿姨和清潔阿姨也是第一線人員，所以請尊重我們好不好！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

原po也提到，「請不要笑說，我們肯定是沒念書才來賺這2萬多的工作，當初因為是未婚媽媽，需要照顧小孩，才放棄學業，找個離家近的工作做，現在小孩也長大了，繼續留下來是因為長官對我有恩，不然老早想拍桌離職。」

網友們看完紛紛獻上鼓勵，直呼「辛苦你們了，因為有你們的付出，才有乾淨的環境讓病人好好休養，加油」、「這工作跟第一線是高風險工作，有妳們真好，不是一般人能做的工作」、「不要理講話沒水準的人」、「感恩妳們的付出，我們才能在台灣安心的生活」。