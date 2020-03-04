　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不甩WHO！日本議員質詢：請容我稱「武漢肺炎」　反擊影片曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼不該忘記疫情起源 日議員建議正名「武漢肺炎」。（圖／翻攝自YouTube／Nth国会）

▲日本議員質詢，「請容我稱武漢肺炎」影片瘋傳。（圖／翻攝自YouTube／Nth国会）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎在全球各地蔓延，其病名一度被稱「武漢肺炎」，世界衛生組織（WHO）為了避免汙衊或歧視，將其統一稱「2019年新型冠狀病毒肺炎」。日本議員山田宏在議會質詢時直言，講新冠肺炎會讓人不清楚其發源地，「請容我稱之為武漢肺炎。」影片曝光後引發中日網友論戰。

日本自由民主黨議員山田宏3日在議會質詢時表示，「中國武漢發源的新型肺炎，請容我稱為武漢肺炎」、「現在中國還出現，武漢不是發源地的說法，甚至還有『世界蔓延的原因是因為日韓應對不利』，這種情況下還稱『新冠肺炎』如此模糊的名字，哪裡是真正的起源就會被忘記，所以我會稱其為武漢肺炎。」

質詢影片立刻在網路引發討論，許多日本網友表示，「日本腦炎、西班牙流感是？」、「山田宏議員幹的好」、「歷史本不該被改寫，若武漢肺炎是歧視，日本腦炎又怎麼解釋」。但也有人反感說，「名稱什麼的，對疫情毫無幫助」、「命名原則是WHO在2015年訂出的，這個建議不妥」、「這是自然災害，不要嘲笑比較好吧。」

▲▼不該忘記疫情起源 日議員建議正名「武漢肺炎」。（圖／翻攝自YouTube／Nth国会）

▲山田宏質詢的影片也被網友上傳到中國bilibili。（圖／翻攝自bilibili）

影片也在中國網站bilibili引發熱議，中國網友表示，「他是一名政客，要拉攏人，他知道這種言論會有多少支持者」、「隨他放X去吧，今年的奧運會估計夠嗆了」、「日本連大規模檢驗都不做，難道不是處理不利嗎」、「不管哪裡，都有這種給自己國家丟人的人。」

日本新冠肺炎目前至少有293人確診，面臨國內口罩不足的情況，阿里巴巴創始人馬雲為了感謝日本曾幫助中國，大手筆捐贈100萬片口罩給日本，並附上贈言「青山一道，同擔風雨」。日本醫療國際化機構名譽理事長二階俊博回應，大家相互協助，一定能戰勝疫情。

據悉，日本曾經籌集12.5萬套防護服，送往中國各個省份，裝滿醫療用品的紙箱上還寫上「中國加油」四個字外，還附上短詩「山川異域，風月同天」。二階俊博曾說，看到中國遭遇疫情，就像親戚或鄰居遇到困難，一定要以舉國之力，全力支持中國。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
《木曜4》沒戴口罩道歉了！全文曝光 　自主管理12天
劉真再爆自發性腦出血！「開顱手術搶救中」醫：高危險等級
政府最新禁令　「額溫槍禁止出口到3月底」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／義大利破2500確診！日本增加至999例　全球至少9.2萬感染

澳洲美眉網戀被甩後自殺　負心「男友」竟是閨蜜假扮！

美國防部預警：新冠肺炎「30天內全球大流行」！　內部文件曝光

不甩WHO！日本議員質詢：請容我稱「武漢肺炎」　反擊影片曝光

睡夢中驚醒「屋頂被掀翻」…龍捲風夜襲橫掃　田納西州至少19死

快訊／德國郵輪疑出現感染者！初步篩檢結果出爐

「50歲↓確診患者能自癒」！日本曝2種新冠肺炎治療方案

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與1000萬美元　女兒「漢草」曝光

越南防疫歌曲YT觀看數破百萬　網呼：跪求各種語言版本

快訊／德國郵輪2人疑似感染新冠肺炎　「全船1200人」封鎖在挪威港口

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

吳斯懷批陳時中「執行有缺失」：防疫不務實到頭來一場空

不斷更新／義大利破2500確診！日本增加至999例　全球至少9.2萬感染

澳洲美眉網戀被甩後自殺　負心「男友」竟是閨蜜假扮！

美國防部預警：新冠肺炎「30天內全球大流行」！　內部文件曝光

不甩WHO！日本議員質詢：請容我稱「武漢肺炎」　反擊影片曝光

睡夢中驚醒「屋頂被掀翻」…龍捲風夜襲橫掃　田納西州至少19死

快訊／德國郵輪疑出現感染者！初步篩檢結果出爐

「50歲↓確診患者能自癒」！日本曝2種新冠肺炎治療方案

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與1000萬美元　女兒「漢草」曝光

越南防疫歌曲YT觀看數破百萬　網呼：跪求各種語言版本

快訊／德國郵輪2人疑似感染新冠肺炎　「全船1200人」封鎖在挪威港口

和泰產險推出全新電視廣告　同時宣布「今年度擴大徵才」開挖優秀菁英

粉紅控必收！THREE推出超萌眼唇組，絕美漸層太逼人

不斷更新／義大利破2500確診！日本增加至999例　全球至少9.2萬感染

澳洲美眉網戀被甩後自殺　負心「男友」竟是閨蜜假扮！

8個進階玩法達到連續性高潮　第4招最刺激

美國防部預警：新冠肺炎「30天內全球大流行」！　內部文件曝光

不甩WHO！日本議員質詢：請容我稱「武漢肺炎」　反擊影片曝光

睡夢中驚醒「屋頂被掀翻」…龍捲風夜襲橫掃　田納西州至少19死

自衛隊F-35飛行隊沿用「尾白鷲」隊徽　掰了雷神臨時隊徽

快訊／德國郵輪疑出現感染者！初步篩檢結果出爐

怪賊有潔癖！偷鞋前「先聞味道」再試穿　一次打包6雙名牌鞋

國際熱門新聞

日網罵爆WHO：開除譚德塞！

即／德郵輪有新冠疑似病例　封鎖在挪威

台灣列傳染危險區？　泰國秒刪文

譚德塞：若掌握證據，會宣布是大流行病

更／全球9.2萬感染　義大利破2500例

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

印度6樣本含大量病毒　累計11人

義籍船長最後離開鑽石公主號　公主郵輪讚：英雄

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

日本議員質詢：請容我稱武漢肺炎

爸送古董木椅超硬　男友一看羞爆

防疫歌曲觀看破百萬　網友求各語言版本

50歲↓患者能自癒！日本曝2治療法

毒販藏18億比特幣 房東當垃圾丟了

更多熱門

相關新聞

德國郵輪疑出現感染者　初步結果出爐

德國郵輪疑出現感染者　初步結果出爐

德國籍的郵輪AIDAaura上載有1200人，目前被鎖在挪威的海于格松港（Haugesund）外，該船上2名疑似感染新冠肺炎的患者採檢結果3日晚間出爐，初步採驗結果呈現陰性，船隻將離開港口繼續航行。

50歲↓患者能自癒！日本曝2治療法

50歲↓患者能自癒！日本曝2治療法

武漢封城41天後　華南海鮮市場大消毒

武漢封城41天後　華南海鮮市場大消毒

鄭爽悄捐250萬給「重災區黃岡」防疫指揮部道謝

鄭爽悄捐250萬給「重災區黃岡」防疫指揮部道謝

防疫歌曲觀看破百萬　網友求各語言版本

防疫歌曲觀看破百萬　網友求各語言版本

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒日本疫情武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

劉真驚傳自發性腦出血！「開顱手術搶救中」醫：高危險等級

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

劉真驚傳「腦部缺氧」！積極搶救：期待奇蹟出現

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

命理師曝「劉真求生意志很強」

日網罵爆WHO：開除譚德塞！

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

《木曜4》道歉！頻道暫停更新：從嚴自主管理

即／Fed無預警降息　美股逆轉暴漲

新冠病毒到了夏天會消失？彭啟明說話了

企鵝妹半夜醉倒男生家！誤開直播拍到「她伸舌頭狂喇」

IU在家隔離中！婉拒出席「總統表彰」

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

更多

最夯影音

更多
解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面