不甩WHO！日本議員質詢：請容我稱「武漢肺炎」　反擊影片曝光

▲日本議員質詢，「請容我稱武漢肺炎」影片瘋傳。（圖／翻攝自YouTube／Nth国会）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎在全球各地蔓延，其病名一度被稱「武漢肺炎」，世界衛生組織（WHO）為了避免汙衊或歧視，將其統一稱「2019年新型冠狀病毒肺炎」。日本議員山田宏在議會質詢時直言，講新冠肺炎會讓人不清楚其發源地，「請容我稱之為武漢肺炎。」影片曝光後引發中日網友論戰。

日本自由民主黨議員山田宏3日在議會質詢時表示，「中國武漢發源的新型肺炎，請容我稱為武漢肺炎」、「現在中國還出現，武漢不是發源地的說法，甚至還有『世界蔓延的原因是因為日韓應對不利』，這種情況下還稱『新冠肺炎』如此模糊的名字，哪裡是真正的起源就會被忘記，所以我會稱其為武漢肺炎。」

質詢影片立刻在網路引發討論，許多日本網友表示，「日本腦炎、西班牙流感是？」、「山田宏議員幹的好」、「歷史本不該被改寫，若武漢肺炎是歧視，日本腦炎又怎麼解釋」。但也有人反感說，「名稱什麼的，對疫情毫無幫助」、「命名原則是WHO在2015年訂出的，這個建議不妥」、「這是自然災害，不要嘲笑比較好吧。」

▲山田宏質詢的影片也被網友上傳到中國bilibili。（圖／翻攝自bilibili）

影片也在中國網站bilibili引發熱議，中國網友表示，「他是一名政客，要拉攏人，他知道這種言論會有多少支持者」、「隨他放X去吧，今年的奧運會估計夠嗆了」、「日本連大規模檢驗都不做，難道不是處理不利嗎」、「不管哪裡，都有這種給自己國家丟人的人。」

日本新冠肺炎目前至少有293人確診，面臨國內口罩不足的情況，阿里巴巴創始人馬雲為了感謝日本曾幫助中國，大手筆捐贈100萬片口罩給日本，並附上贈言「青山一道，同擔風雨」。日本醫療國際化機構名譽理事長二階俊博回應，大家相互協助，一定能戰勝疫情。

據悉，日本曾經籌集12.5萬套防護服，送往中國各個省份，裝滿醫療用品的紙箱上還寫上「中國加油」四個字外，還附上短詩「山川異域，風月同天」。二階俊博曾說，看到中國遭遇疫情，就像親戚或鄰居遇到困難，一定要以舉國之力，全力支持中國。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。