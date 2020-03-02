美首宗死亡病例在這！台男住華盛頓州「一進超市超衝擊」：到底在想啥

▲華盛頓州柯克蘭的醫療人員護送新冠肺炎病患。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎在美國持續擴散，而境內首宗確診與第一起死亡病例都發生在華盛頓州（Washington State）。一名住在當地的台男今早到超市購物，沒想到店內沒有1人戴口罩，讓他不禁錯愕，「到底在想什麼？」

目前，美國新冠肺炎確診達89例、2死。其中，發生於華盛頓州的首宗死亡案例，為一名50多歲男性，他生前沒有與任何確診患者，或具有中國旅遊史的人接觸，亦不曾到訪疫區，至今感染途徑不明。

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眼看疫情不斷升溫，一名台灣網友在PTT驚呆發文，表示「小弟在第一例死亡的華盛頓州，剛剛去了一趟超市，整間店至少有1、2百人，沒有一個人有戴口罩，連店員也是沒戴，好像完全不知道沒有症狀也具有傳染性。」

▲超商內沒有一人戴口罩。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

這樣的情景讓他十分衝擊，直呼「資訊如此落後，還自以為有病的人才要戴口罩，美國人不戴到底在想什麼？」

對此，內行人點出關鍵，歐美的觀念就是「口罩是有病的人戴的」，生病的人應該主動戴上口罩，避免傳染給別人，而不是讓健康的人受委屈，「講白點...你有病根本就不應該出門」。

鄉民們也紛紛回應，「真的完全沒人戴」、「這就是文化你懂麻」、「他們是有生病才戴」、「他們的衛教觀念就是生病才戴，平時多洗手」、「美國口罩缺貨很久了啊，而且真的沒人戴」、「生病也不會帶，會直接請假在家」、「文化差異」。