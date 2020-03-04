武漢封城41天後　華南海鮮市場大消毒！野味全禁了

▲華南海鮮市場開始進行大規模消毒。（圖／翻攝《封面新聞》）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，華南海鮮市場曾被認為是疫情爆發的源頭，這家海鮮市場3日也正式進行大規模消毒，預計3天內將完成全面消毒，包括所有店家的店面。

綜合陸媒報導，數十位消毒人員3日下午2點開始在華南海鮮市場外集結，開始搭建防護通道，下午4點組成隊伍，分批進入市場內部，開始進行大規模消毒、殺菌工作，同時清理商圈內的囤積貨物。

▼華南海鮮市場進行大規模消毒，同時清除囤積貨物。（圖／翻攝《封面新聞》）

承攬消毒業務的江衛消毒公司指出，在這之前的一個月，公司員工每天都在市場內消毒，不過當時店鋪都關著，消毒工作無法進入門內。從3日開始，市場進行大規模消毒，打開店門，清理囤積的貨物，同時對店家進行消毒，預計5日前完成所有作業。

消息傳出後，不少謠言在網路上流傳，聲稱海鮮市場的固定建築將要拆除。對此，當地官方回應，並沒有這件事，希望不要出現不實謠言。

受到這次疫情影響，大陸第13屆人大日前舉辦第16次會議，通過「全面禁止非法野生動物交易」等立法，等於全面禁止食用野生動物，若有民眾違反，將加重處罰。

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▼這場大消毒預計持續3天。（圖／翻攝《封面新聞》）