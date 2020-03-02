以色列全機遣返　外交部協調土耳其專機護送11國人返台

▲台灣出發的以色列旅遊團共11人搭土耳其航空包機回台 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

有關台灣的旅行團赴以色列旅遊，因所搭班機上有其他國家的旅客確診新冠肺炎，導致入境以色列後被迫中止行程返國。外交部2日晚間表示，已護送11國人返台，同時也於第一時間通報中央流行疫情指揮中心做後續必要處理。



外交部表示，駐以色列代表處於2月28日接獲以色列政府的通知，我國旅行團入境所搭乘的土耳其航空班機上有1名其他國家的乘客為「新冠肺炎」確診者，因此以色列基於防疫需求，要求全機人員，包括我國旅行團成員，不分國籍都需要離境。

外交部表示，以色列的相關單位於28日的晚間護送我國旅行團共11人至機場搭機返台。 而該旅行團在伊斯坦堡候機期間，我駐土耳其代表處與國人保持聯繫，並得知土耳其航空取消該團原返台搭乘的航班機位後，立即與土耳其航空溝通，要求儘速安排國人搭機返台。

外交部表示，在駐處努力協調下，土耳其航空同意加派專機協助國人，該專機已於2日下午返抵台灣。但由於本案因涉及我國防疫規定，外交部也於第一間將相關資訊同步通報中央流行疫情指揮中心做後續必要處理。

▲以色列團11人返台！檢疫人員於機場待命。（圖／ETtoday攝影中心攝）