疫情升溫民眾少外食　手工生水餃及料理包熱銷

記者蔡佩旻／雲林報導

新型冠狀病毒疫情持續升高，不少民眾減少外食，選擇在家自己煮，餐廳、小吃攤生意冷清，雲林縣西螺果菜市場旁有一家麵攤，手工生水餃月賣6萬顆，牛肉、咖哩料理包也熱賣暢銷；老闆說，到店用餐銳減，購賣手工生水餃，回家自己煮，銷量激增約5成。

▲47歲的老闆余禾生，曾在中國廈門翔鷺國際大酒店擔任中餐行政主廚，9年前帶著妻女回鄉在雲林西螺果菜市場旁鐵皮屋開設麵館，好廚藝被中國福州千金裘五花馬看中，聘任為高級顧問迄今。（圖／記者蔡佩旻攝）

位於西螺果菜市場旁「五星錢麵店」，專賣水餃、牛肉麵，店面雖不起眼，但賣的是國際飯店、連鎖店主廚的手藝美味，水餃內餡採用上選胛心及後腿肉，從麵皮到肉餡全自製，外皮Ｑ內餡飽滿，清爽不油膩，牛肉麵湯頭及肉塊都很入味，許多民眾吃完還外帶冷凍水餃或牛肉湯、咖哩料理包，防疫大家減少外食，消費者改買手工生水餃回家，店家生意不受影響甚至有澎湖外縣市民眾揪團訂購。

今年47歲的麵館老闆余禾生為雲林古坑人，曾在中國廈門翔鷺國際大酒店擔任中餐行政主廚，後來跟友人到上海開餐廳賣台灣古早味料理，生意超好迅速展店三家，由於父母親年邁、加上老婆懷孕，他思考後毅然結束中國生意，9年前帶著妻女回鄉在雲林西螺果菜市場旁鐵皮屋開設麵館，余禾生的好廚藝，被中國福州千金裘五花馬看中，聘任為高級顧問迄今。

余禾生所經營《五星錢 上海牛肉麵 手工水餃 酸辣湯 專賣店》店面不大，但五星級主廚的好味道藏不住，吸引許多老饕慕名品嘗，新冠狀病毒疫情持續攀高，消費者防疫減少外食，紛紛改訂購生水餃、牛肉湯、咖哩料理包在家自己煮。

余禾生指出，因新冠狀病毒民眾減少到店用餐，改自己在家煮，手工水餃月賣6萬多顆，更有民眾一次買600顆，牛肉湯及咖哩牛肉湯冷凍包，銷售成長5成，民眾買回去解凍加熱，再加入麵條、青菜就是一碗香噴噴的牛肉麵，自製小魚乾、XO干貝醬用來炒飯、炒麵及炒菜味香好料理，也是這期間熱銷，還有民眾揪團訂購，目前訂購情況持增，已僱增人力應付大量訂購。

▲位於西螺果菜市場旁「五星錢麵店」，專賣水餃、牛肉麵，店面雖不起眼，但賣的是國際飯店、連鎖店主廚的手藝美味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「五星錢麵店」，專賣水餃、牛肉麵，店面雖不起眼，但賣的是國際飯店、連鎖店主廚的手藝美味，水餃內餡採用上選胛心及後腿肉，從麵皮到肉餡全自製，外皮Ｑ內餡飽滿。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民眾減少到店用餐，改自己在家煮，手工水餃月賣6萬多顆，牛肉湯及咖哩牛肉湯冷凍包，銷售成長5成，自製小魚乾、XO干貝醬用來炒飯、炒麵及炒菜味香好料理。（圖／記者蔡佩旻攝）



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