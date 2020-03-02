土庫養豬場228連假偷排廢水散惡臭　業者無照！開罰最高600萬

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮新庄子排水溝附近一戶養豬場，趁228連假期間偷排廢水，致新庄大排污水流竄，附近空氣瀰漫類似沼氣味之惡臭，居民受不了遂向雲林縣環保局檢舉，環保局在民眾檢舉後派員至養豬場排水口取樣，發現該養豬場尚未取得排放許可，依「水污染防治法」違法偷排放廢水罰款6萬至600萬元。

▲雲林縣土庫鎮新庄子排水溝附近一戶養豬場，趁228連假期間偷排廢水，致新庄大排污水流竄，附近空氣瀰漫類似沼氣味之惡臭。（圖／民眾提供）

雲林土庫馬光社區附近於1日下午傍晚開始，空氣中瀰漫刺鼻臭味，林姓農民循著臭味往上風處尋找，發現新庄大排中的水流夾雜混濁的大量液體，近一步前往上游查看，發現是一家養豬場排放廢水口所排放出來，順著灌溉溝渠流入新莊子排水溝。

林姓農民2日上午發現臭味未減緩，再度前往查看，發現養豬場排水口持續有廢水流出，並發出惡臭，會同耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源到場勘查，林富源表示，養豬場上游的排水溝清澈，養豬場下游水流混濁還夾雜臭味，且排放溝渠與大排匯流處，上游清澈染到非水之處呈混濁，且散發臭味。

林富源說，雲林的空氣、河川污染嚴重，去年該家養豬場也被檢舉偷排，當時環保局取樣檢驗結果顯示符合標準，但附近居民還是時常聞到社區瀰漫惡臭，希望環保局能調查清楚，廠方污水處理設備是否有確實運轉、按照放流標準。

雲林縣環保局代理局長黃富義指出，稽查人員接獲檢舉前往了解，該養豬場2019年轉換經營者，現業者今年2月13日才提出「廢污水排放許可」申請文件，環保局尚未核准，業者排放行為已屬偷排，依水污染防治法，事業或污水下水道系統排放廢（污）水，違反規定者處6萬元以上、600萬元以下罰鍰。

黃富義說，聯絡業者會同稽查，業者並未到場，過程全程錄影由稽查人員取樣，水質檢測若不符標準可再裁罰。

▲雲林縣土庫鎮新庄子排水溝附近一戶養豬場，趁228連假期間偷排廢水，致新庄大排污水流竄，附近空氣瀰漫類似沼氣味之惡臭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣土庫鎮新庄子排水溝附近一戶養豬場，偷排廢水致新庄大排污水流竄，下游水道污水冒泡黑污瀰漫類似沼氣味之惡臭。（圖／記者蔡佩旻攝）





▲雲林縣土庫鎮新庄子排水溝附近一戶養豬場，排水口登記編號經查，尚未取得排放許可，依「水污染防治法」違法偷排放廢水罰款6萬至600萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）





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