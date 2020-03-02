二崙鄉幼兒園防疫　教師自組隔板幼兒脫口罩用餐防飛沫

▲二崙鄉幼兒園也由教師製作了五顏六色的隔板，讓幼童脫下口罩用餐時能預防突然的咳嗽噴濺飛沫，與防流感甚至新冠病毒，在2月25日開學啟用至今，孩子適應家長也安心。（圖／二崙鄉立幼兒園提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎似乎沒有降溫跡象，群聚感染讓民眾憂心忡忡，暨中鋼餐廳實施透明壓克力隔板用餐後，二崙鄉幼兒園也由教師製作了五顏六色的隔板，讓幼童脫下口罩用餐時能預防突然的咳嗽噴濺飛沫，與防流感甚至新冠病毒，在2月25日開學啟用至今，孩子適應家長也安心。

二崙鄉立幼兒園教保組長葉怡君表示，因為開學前幼兒園園長蕭弘祺受到中鋼餐廳用餐隔板的啟發，認為孩子們用餐時如果能以相同方式來預防兒童近距離未戴口罩對談、突然咳嗽等，想必能讓防疫作業更落實，於是開學前一天大動員，花費一天時間即組裝完成全園區所需之92組隔板。

請繼續往下閱讀...

教保組長葉怡君指出，開學以來一直嚴謹實施防疫措施，入校園大門後還有一個大鐵門，除了教師與學童，所有訪客、家長不得進入，而孩子吃飯時勢必要脫下口罩，所以特地採購五顏六色的ＰＰ板所製作出來的隔板，也能很活潑，並且每個隔板空間都貼上小朋友名字，使用固定的位置，使用完畢也會立即殺菌消毒。

葉怡君說，從早上點心、午餐、下午點心等一天三次，教師均不厭其煩地組裝、消毒、收合，幼童難免不受控，吃飯時會說話、或突打噴嚏、咳嗽等，尤其流行性感冒也不容忽視，能多一層預防，孩子更安全，家長也更安心。

▲二崙鄉立幼兒園特地製作出活潑色彩隔板，讓幼兒用餐時能避免近距離交談等飛沫感染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲二崙鄉立幼兒園園長蕭弘祺受到中鋼餐廳用餐隔板的啟發，認為孩子們用餐時如果能以相同方式來預防兒童近距離未戴口罩對談、突然咳嗽等，想必能讓防疫作業更落實。（圖／記者蔡佩旻攝）



►偷偷分享少女秘密！



【其他新聞】

►雲林虎尾溪河床驚見白骨 捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

►土庫養豬場228連假偷排廢水散惡臭 業者無照！開罰最高600萬

►小一師防疫出妙招「DIY午餐專屬獨立隔間」 不止防口沫還防分心

►北檢啟動防疫SOP！偵查庭裝壓克力板阻隔飛沫 相驗解剖全套防護