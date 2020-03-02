　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

二崙鄉幼兒園防疫　教師自組隔板幼兒脫口罩用餐防飛沫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲二崙鄉立幼兒園特地製作出活潑色彩隔板，讓幼兒用餐時能避免近距離交談等飛沫感染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲二崙鄉幼兒園也由教師製作了五顏六色的隔板，讓幼童脫下口罩用餐時能預防突然的咳嗽噴濺飛沫，與防流感甚至新冠病毒，在2月25日開學啟用至今，孩子適應家長也安心。（圖／二崙鄉立幼兒園提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎似乎沒有降溫跡象，群聚感染讓民眾憂心忡忡，暨中鋼餐廳實施透明壓克力隔板用餐後，二崙鄉幼兒園也由教師製作了五顏六色的隔板，讓幼童脫下口罩用餐時能預防突然的咳嗽噴濺飛沫，與防流感甚至新冠病毒，在2月25日開學啟用至今，孩子適應家長也安心。

二崙鄉立幼兒園教保組長葉怡君表示，因為開學前幼兒園園長蕭弘祺受到中鋼餐廳用餐隔板的啟發，認為孩子們用餐時如果能以相同方式來預防兒童近距離未戴口罩對談、突然咳嗽等，想必能讓防疫作業更落實，於是開學前一天大動員，花費一天時間即組裝完成全園區所需之92組隔板。

請繼續往下閱讀...

教保組長葉怡君指出，開學以來一直嚴謹實施防疫措施，入校園大門後還有一個大鐵門，除了教師與學童，所有訪客、家長不得進入，而孩子吃飯時勢必要脫下口罩，所以特地採購五顏六色的ＰＰ板所製作出來的隔板，也能很活潑，並且每個隔板空間都貼上小朋友名字，使用固定的位置，使用完畢也會立即殺菌消毒。

葉怡君說，從早上點心、午餐、下午點心等一天三次，教師均不厭其煩地組裝、消毒、收合，幼童難免不受控，吃飯時會說話、或突打噴嚏、咳嗽等，尤其流行性感冒也不容忽視，能多一層預防，孩子更安全，家長也更安心。

▲二崙鄉立幼兒園特地製作出活潑色彩隔板，讓幼兒用餐時能避免近距離交談等飛沫感染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲二崙鄉立幼兒園特地製作出活潑色彩隔板，讓幼兒用餐時能避免近距離交談等飛沫感染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲二崙鄉立幼兒園特地製作出活潑色彩隔板，讓幼兒用餐時能避免近距離交談等飛沫感染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲二崙鄉立幼兒園園長蕭弘祺受到中鋼餐廳用餐隔板的啟發，認為孩子們用餐時如果能以相同方式來預防兒童近距離未戴口罩對談、突然咳嗽等，想必能讓防疫作業更落實。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►偷偷分享少女秘密！


【其他新聞】

►雲林虎尾溪河床驚見白骨　捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

►土庫養豬場228連假偷排廢水散惡臭　業者無照！開罰最高600萬

►小一師防疫出妙招「DIY午餐專屬獨立隔間」　不止防口沫還防分心

►北檢啟動防疫SOP！偵查庭裝壓克力板阻隔飛沫　相驗解剖全套防護

ET快訊
第41例為20多歲女行政人員　在醫院或家中遭感染「難追蹤」
法國2位市長確診新冠肺炎　暫停競選活動送醫治療
網紅從韓國回台沒隔離！秒參加YouTuber走鐘獎　沒戴口罩
案34退休婦與案24北部女「住同醫院」
實名制口罩可多買了！3/5起「成人7天3片、兒童5片」
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一聽口音所有人退10步！上海妹子得流感「診所折騰3hrs」謝醫護：有你們真好

新冠肺炎持續升溫！金門宣布：疫情指揮中心一級開設　杜絕境外移入

愛心租借活動！陽明大學「募集」千片口罩　解決學生實習困擾

紐約全景模擬館完工剪綵

不怕小三來亂！讓女友超放心的模範男友　最懂避嫌星座男TOP3

搭火車北上！作家遇「中年男不舒服」憂人性考驗　動筆紀錄：盡國民責任

9縣市配合做「防疫旅館」　陳時中：大家不要去探究地點！

台中雖無疫情仍視察學校團膳　盧秀燕：上緊發條防疫

北部退休婦女兒是行政人員　在醫院或家中遭感染「難追蹤」

管理員不在…外送員默默爬「17樓」！一見顧客還狂道歉：拍謝，餐點晚到了

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

一聽口音所有人退10步！上海妹子得流感「診所折騰3hrs」謝醫護：有你們真好

新冠肺炎持續升溫！金門宣布：疫情指揮中心一級開設　杜絕境外移入

愛心租借活動！陽明大學「募集」千片口罩　解決學生實習困擾

紐約全景模擬館完工剪綵

不怕小三來亂！讓女友超放心的模範男友　最懂避嫌星座男TOP3

搭火車北上！作家遇「中年男不舒服」憂人性考驗　動筆紀錄：盡國民責任

9縣市配合做「防疫旅館」　陳時中：大家不要去探究地點！

台中雖無疫情仍視察學校團膳　盧秀燕：上緊發條防疫

北部退休婦女兒是行政人員　在醫院或家中遭感染「難追蹤」

管理員不在…外送員默默爬「17樓」！一見顧客還狂道歉：拍謝，餐點晚到了

空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

一聽口音所有人退10步！上海妹子得流感「診所折騰3hrs」謝醫護：有你們真好

奴才PO文抱怨媽「打兒子卻護狗」　網聽巴哥犬名全歪樓：好有畫面

富岡交通船碼頭「大洋88」進駐施工　民眾與釣客禁入工區

日本國內8成新冠感染者未傳染他人　厚勞省：室內空氣流通會改善

新冠肺炎持續升溫！金門宣布：疫情指揮中心一級開設　杜絕境外移入

單鏡頭手機也能拍3D照片！臉書新AI技術可將用戶2D照片轉3D

《女鬼橋》全台周末票房冠軍！上映4天「已有觀眾2刷」：隱藏謎底解開了

很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

清晨5點變成貓！紅衣家犬穩坐圍牆「面掛微笑」　她開門看傻眼

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

3/5起實名制口罩每人7天內「可多買一片」

今高溫降8度雨區曝　下波鋒面+冷空氣探13度最冷時間曝

男友沒拿iPhone　閨蜜私訊看不起

日本疫情　陳時中：與台灣差不多

孩說溜嘴「上周從日本回來」…媽心虛低頭開溜！

北捷瘋狂消毒！領班曝慘況：清潔員吃不消

新冠肺炎又增1確診　退休婦女兒確診

長庚暫緩「日、韓」等9國返台者看病

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

台人遊以色列遭遣返　與鑽石公主號有關

重點不在厚薄！　一張圖搞懂「2種口罩」差別

新竹妹找「單純的三溫暖」　警察局神回

珍奶喝第三口啥都吸不到　撕開封膜傻了

更多熱門

相關新聞

針對新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊，台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆指出，這波疫情不知道會拖多久，如果台灣的經濟又是「U型反轉」，就得看谷底有多深，「最怕的是『L型』，從此一直在谷底爬不上來，所以政府要有體認，遇到這情況砸再多的錢也沒用。」

鄭文燦建議中央　禁止額溫槍出口

鄭文燦建議中央　禁止額溫槍出口

防制新冠肺炎　中職不排除無觀眾比賽

防制新冠肺炎　中職不排除無觀眾比賽

關鍵字：

飛沫傳染防疫新冠肺炎幼兒園二崙鄉立幼兒園

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面