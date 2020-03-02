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雲林虎尾溪河床驚見白骨　捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

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▲昨日傍晚雲林虎尾溪土庫、虎尾交界處驚傳發現疑似人類骨骸，今（3）日上午警、消人員持續搜尋並深入調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日傍晚雲林虎尾溪土庫、虎尾交界處驚傳發現疑似人類骨骸，今（3）日上午警、消人員持續搜尋並深入調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫大橋下，虎尾溪土庫、虎尾交界處2日下午驚傳發現人骨，一名外籍移工昨日下午前往附近捕魚，欲步行岸邊時發現白骨趕緊報案，警、消人員經徹夜搜索發現一顆欵似人類頭骨及大骨2支，3日上午持續在發現骸骨河段擴大搜索中。

雲林縣虎尾溪土庫、虎尾交界處偶有外籍移工前往捕魚，一名外籍移工昨日下午前往，距離土庫大橋約1公里處河道準備捕魚，走到河岸旁，赫然發現一顆疑頭骨，趕緊上岸報案，警方與消防隊前往該河道搜索，但因天色昏暗，當時沒有足夠照明設備作罷。

今日上午警方與消防人員再度前往搜尋，發現一顆疑似人類頭骨與疑似大骨，目前正持續搜尋，而該骨骸是否為人骨，正由鑑識單位深入調查中。


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