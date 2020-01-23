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一餐抵兩餐...單手無法掌握的肉快全塞碗裡！天母超狂牛肉麵把你塞飽飽

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▲▼ 麵裡的牛肉超級大塊，一塊大概足以讓其他牛肉麵店切成3~4塊，牛肉滷到非常到味。（圖／記者黃彥傑攝）

▲麵裡的牛肉超級大塊，一塊大概足以讓其他牛肉麵店切成3~4塊，牛肉滷到非常到味。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

來到天母，每到用餐時間這家牛肉麵店總是座無虛席，他們的麵食都走大份量，牛肉麵更是扎實好吃又大塊，說是天母排隊美食一點都沒錯！

「忠誠牛肉麵」，位於天母的德行東路上，住在這裡的老饕都會知道，Selina父親任爸幾乎都會來這裡報到，民進黨前立委姚文智你也會看到他坐在騎樓吃麵的身影。點了小碗的牛肉麵，端上桌時內心還會懷疑的問「這真的是小碗嗎？」湯匙舀下去無法掌握這大塊牛肉，湯頭上面浮了一層厚的油，但這層油是屬於紅油抄手的那種辣油，不太辣但帶點麻香，喝一口湯，馬上就能感受到暖胃的感覺。

▲▼ 麵裡的牛肉超級大塊，一塊大概足以讓其他牛肉麵店切成3~4塊，牛肉滷到非常到味。（圖／記者黃彥傑攝）

▲牛肉非常大塊，也滷到很入味。（圖／記者黃彥傑攝）

麵裡的牛肉超級大塊，一塊大概足以讓其他牛肉麵店切成3~4塊，牛肉滷到很透，完全不會有難咬的問題，連筋吃起來都非常容易，小碗牛肉麵中有5塊這種牛肉，份量實在太嚇人，麵搭配肉吃起來爽度非常好！有些客人沒有辦法解決1碗小碗牛肉麵，還得打包牛肉與湯回家明天繼續，真的一餐抵兩餐。

▲▼ 麵裡的牛肉超級大塊，一塊大概足以讓其他牛肉麵店切成3~4塊，牛肉滷到非常到味。（圖／記者黃彥傑攝）

▲店內小菜，有滷到軟的真海帶，小黃瓜及辣蘿蔔醃的非常入味。（圖／記者黃彥傑攝）

另外店內也有一些現成的小菜，有滷到軟的真海帶，冰箱內的小黃瓜及辣蘿蔔醃的非常入味，不會有外頭加工那樣死鹹，配上桌上的辣椒醬就很好吃。整體而言，這裡的牛肉麵在當地評價蠻高的，正常價格，卻有大份量的享受， 吃一餐抵兩餐，胃太小的人要有心裡備！

▲▼ 麵裡的牛肉超級大塊，一塊大概足以讓其他牛肉麵店切成3~4塊，牛肉滷到非常到味。（圖／記者黃彥傑攝）

▲用餐時間工作人員幾乎忙到沒有時間休息。（圖／記者黃彥傑攝）
 

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