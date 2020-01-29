餿水桶會生廚餘？台中女深夜偷倒以為沒人知！店家怒PO網：請光明正大

記者徐愷昕／台中報導

台中烏日一間牛肉麵店因經營生意需要，在店門口放了兩桶餿水桶，沒想到4日晚上卻遭人深夜偷倒毫無分類的廚餘，店家發現後憤怒將監視器畫面PO上網，影片下方不少網友紛紛留言表示，這樣的行為實在太沒功德心了，應該被檢舉送辦。

▲台中1名女子4日深夜11點56分許騎乘摩托，未經分類將家中廚餘倒在一牛肉麵店的餿水桶。（圖／翻攝臉書社團「烏日大小事」）

台中1名女子4日深夜11點56分許騎乘摩托，前方踏板處載著一個有提把的白色桶子，來到烏日一間牛肉麵店前，車子停妥後她將桶子提下走向店家的餿水桶旁，接著打開蓋子直接把裏頭的廚餘全部丟下去，隨後再將蓋子蓋回迅速騎車離去。

▲台中女子亂倒廚餘在一牛肉麵店的餿水桶，店家氣憤將監視器畫面PO上網。（圖／翻攝臉書社團「烏日大小事」）

店家氣得把監視器畫面PO上臉書「烏日大小事」，同時放上廚餘照片表示，這名女子丟廚餘就算了還沒有分類，塑膠袋垃圾袋雜七雜八都往裏頭倒，害得他們每天丟廚餘前都要檢查餿水桶裡有沒有垃圾，如果有就必須伸手進去撿，才能再丟上回收車，實在是造成他們及清潔隊非常大的困擾！最後店家更直接向女子喊話，「要倒請光明正大告知店家」，表明其實一切都可以商量，但請不要互相為難。

網友看到監視器畫面後，紛紛於底下留言，「自私沒有水準」、「很過分」、「太惡劣啦」，認為這名女子真的很沒公德心了，害店家遭清潔隊誤會，建議店家可將影片寄給環保局，直接檢舉她。

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