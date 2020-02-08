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躲武漢肺炎⋯外食族瘋「在家吃」！冷凍水餃、罐頭夯爆　外送訂單量狂飆

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▲▼量販宅經濟發燒。（圖／記者蕭筠攝）

▲量販宅經濟發燒。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎疫情蔓延，全球確診案例陸續提高，引發民眾恐慌，許多台人也減少外出機會，導致不少飯店、餐廳等生意受到影響，先後推出外帶便當提升買氣，通路部分「宅經濟」也現正發燒中，尤其冷凍食品、即時品銷量直線上升，包括罐頭、泡麵等成長近7成，水餃也有近4成成長，顯見台灣千萬外食人口有改在家用餐的情況。

▲▼量販宅經濟發燒。（圖／記者蕭筠攝）

▲水餃、早餐類等冷凍食品近期十分受歡迎。

為防染武漢肺炎，不少民眾外出就戴上口罩，甚至也減少外出機會，家樂福發現「在家吃」成為近期流行趨勢，其中，以泡麵、米、濃湯、即時調理包、罐頭成長最多近7成，而冷凍食品特別是水餃最受到歡迎，有近4成成長；另一愛買量販則指出，防疫期間線上購物泡麵類、冷凍食品類銷量較上週增加1倍，通路部分和早餐相關的冷凍冷藏商品銷量也不錯，如蛋餅皮、冷凍包子、饅頭十分熱賣。

另，美食外送平台也發現訂購單量在近期有大幅成長趨勢，「戶戶送」Deliveroo表示近1周單量成長45%，主要原因為武漢肺炎導致外食比例下降，不少民眾選擇下單美食外送平台降低群眾接觸感染風險，不過foodpanda表示訂單量穩定成長，未發現有因疫情出現單量大幅提高情況。

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