偏遠地區也有視訊法律諮詢　台南地院與市府建置訴訟程序視訊咨詢服務

▲台南市長黃偉哲與台南地院院長董武全，共同舉行「訴訟程序視訊咨詢服務」啟用儀式，副市長許育典、秘書長方進呈及民政局長顏振標均親至現場參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地院與台南市政府，共同建置「訴訟程序視訊咨詢服務」，提供13個偏遠區公所，以及新市、柳營簡易庭連線，該服務於2日正式啟用，民眾有訴訟問題可透過視訊免費諮詢、查詢及解答，可免除舟車勞頓，達到便利、效率及實益兼顧之效果。

2日下午1時30分由台南市長黃偉哲與台南地院院長董武全，共同舉行「訴訟程序視訊咨詢服務」啟用儀式，台南市副市長許育典、秘書長方進呈及民政局長顏振標均親至現場參與，顯見市府極為重視台南地區民眾，遇到訴訟亟需協助之需求，也希望「訴訟程序視訊咨詢服務」能兼顧民眾對於訴訟輔導「便利及效率」的要求，也讓原來訴訟輔導「實益」的功能，不因沒有親自面對面而打折扣。

台南地院希望「訴訟程序視訊咨詢服務」啟用後，能夠讓民眾真的可以就近在當地區公所或台南地院新市、柳營簡易庭，向法院訴訟輔導科專業人員詢問，即可得到相同效果。而且依法院現場訴訟程序輔導經驗，民眾向訴訟輔導科詢問「書狀如何撰寫」的情形相當多，法院乃參考「科技法庭」的理念，預計將來增設「數位實物攝影機（提示機）」之設備，讓視訊諮詢的雙方都能將手上文書清楚的讓對方瞭解，民眾有參考需要，法院亦可以傳真或電子郵件等方式，將參考範例傳送給諮詢民眾，即可真正達到「視訊諮詢」取代「現場諮詢」的目的。

台南地院指出，以往民眾欲諮詢訟訴程序，須親至法院或打電話詢問，大排長龍或電話佔線情形經常發生，在疫情嚴峻時期，以網路代替馬路，可避免人群接觸減少感染機會，更能有效解決民眾法律問題，結合地方政府應用科技設備，讓民眾得以用視訊獲得訴訟程序諮詢服務，讓法院、市政府和民眾能夠三贏。「訴訟程序視訊諮詢服務」項目包括訴訟程序、非訟程序、書狀撰寫、費用查詢等，由本院訴訟輔導科答覆民眾諮詢之事項。

惟該視訊咨詢服務為避免民眾在現場排隊久候，且各區公所排定的時間不一，乃採取事先預約制，亦即請有諮詢需求的民眾先至包括左鎮、玉井、楠西、南化、龍崎、西港、七股、將軍、北門、後壁、白河、東山、柳營等區公所，以及法院新市、柳營簡易庭連線。該服務於3月2日正式啟用，民眾有訴訟問題可透過視訊免費諮詢、查詢及解答，可免除舟車勞頓，達到便利、效率及實益兼顧之效果。

該13個區公所或法院新市、柳營簡易庭預約，可預約的時段為上班日每日早上9時至11時30分，下午2時至4時30分，每次可預約1次視訊諮詢的時段，每次15分鐘。若民眾到達區公所之日期，恰逢該區公所排定諮詢日，只要仍有空檔時段，歡迎民眾現場預約空檔時段，不必再跑第2次。

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