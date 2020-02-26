大學甄選影響13萬考生　潘文忠：二階提前準備、改視訊面試因應

▲疫情影響大學甄試，教育部長潘文忠表示，各大學已針對二階段甄選提前準備，例如改視訊面試等方法因應。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）影響許多原定的行程皆打亂，大學學測過後，約有13多萬名學生將面對推甄。教育部長潘文忠今（26日）表示，各大學已針對二階段甄選提前準備，例如改視訊面試等方法因應，教育部將與各單位嚴陣以待，「以維護每一位考生的權益，兼顧防疫需求，作為最大的原則。」

潘文忠表示，防疫工作不分階段，上週已與成大、中國醫大、亞洲大學及長庚大學開會，完成完善的防疫準備，並將這4校的防疫作法提供給全國各校參考，下週開學之後，教育部諮詢小組也接針對防疫工作準備尚不足的學校，作為到校訪視的重點。

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▲教育部長潘文忠 。（圖／記者崔至雲攝）

針對後續將展開的大學甄選個人申請部分，潘文忠也說，大學推甄影響很多學生，各大學已針對二階段甄選提前展開各種準備，例如改以視訊面試等方法因應，另外，還有相當大規模國中會考（5月16日、17日），將影響21萬5000多名考生、技專統測也有9.5萬名考生參與，以及7月初的大學指考，教育部將與相關單位嚴陣以待，確保考生權益。

潘文忠進一步說明，國中會考已因疫情影響，將考試範圍縮減，這次又涉及到有台商學校及在台商學校就讀的我國學生，這些學生將可在國內隨班附讀參加國內考試，或在中國參加會考均可，只要台商學校學生做了選擇，教育部均會維護後續考試辦理及入學申請分發權益，讓學生、家長安心。

