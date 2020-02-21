台南環團質疑農地、魚塭遭廢棄物非法掩埋或燃燒案　市府：已送辦調查告發

▲台南環團質疑台南市安南區農地、魚塭遭廢棄物非法掩埋或燃燒案，台南市政府依法查處送辦及告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關台南環團21日質疑會安南區農地、魚塭遭廢棄物非法掩埋或燃燒案，所提4處疑似遭非法棄置或焚燒廢棄物場址，環保局曾至其中3處執行稽查，2處已依廢棄物清理法移送台南地檢署偵辦中；1處依違反空污法開罰10萬元；另1處經派員稽查，亦將依違反廢棄物清理法予以告發處分。

另有關安南區南興里附近農業區曾有堆置廢棄模板的相關案件，都發局均以違反都市計畫法裁罰有案，惟為落實農地農用，維護都市環境品質，若有相關違反農地使用情事，仍將持續納入前述聯合稽查機制，對於違反者予以持續裁罰，以杜絕其違反土地使用之行為。

台南市長黃偉哲表示，為有效打擊不肖業者任意棄置廢棄物的惡行，已囑咐相關局處跨局處合作，並積極研擬精進查緝作為，除劃定高潛勢棄置熱點並強化巡查之外，更運用科技辦案手段如衛星影像、無人飛行載（UAV）及地理資訊軟體等科技工具收集不法棄置行為資訊，遏阻非法棄置行為。

環保局長謝世傑表示，針對非法棄置事業廢棄物案件，除將持續配合環、檢、警行動外，同時運用高科技儀器輔助蒐證、採樣及調查，並進行後續行政處分及清理程序；另一方面，也呼籲事業體產生事業廢棄物時，除依法委託合法業者清理外，亦應依「事業委託清理之相當注意義務認定準則」，負起「相當注意義務」，注意委託的業者是否提出妥善清理書件、配合訪查、使用車輛符合契約等，甚至在委託人有棄置、污染環境之虞需主動通報主管機關等，以免遭追究負擔連帶清理責任。

台南市政府在追查非法棄置廢棄物案件中，發現近年來非法棄置廢棄物有了新的犯罪型態，有不肖業者以租用土地或廠房倉庫堆置原料為藉口，在短期內快速堆置廢棄物後逃之夭夭。在此呼籲土地、閒置廠房或倉庫的地主，出租時應確認承租者的承租用途，並於出租後加強巡視，藉以防範不法業者「先承租、後棄置」的伎倆，同時也籲請民眾提高警覺，若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請立即撥打0800-066666報案專線向環保局檢舉，共同打擊不法。

另外，都發局亦呼籲，民眾檢舉農地違規案件，市府皆設有農業用地聯合稽查機制，由農業主管機關邀集相關單位前往稽查，若稽查結果中涉有違反都市計畫法令部分，都發局將依市府辦理違反都市計畫法案件統一裁罰基準，裁處其土地或建築物所有權人、使用人或管理人新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。

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