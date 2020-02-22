台南市國中小25日開學　黃偉哲：市府已完成準備

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日上午在出席首廟天壇祈安消災法會時指出，台南市國中小學將開學，面對即將開學，各校一切準備工作都必須要檢查再檢查、準備再準備，希望無有絲毫疏漏，市府及學校都已完成準備。

▲台南市長黃偉哲指出，面對即將開學，各校一切準備工作都必須要檢查再檢查、準備再準備，市府及學校都已完成準備。（圖／記者林悅攝）

黃偉哲說，其實如果當初2月11日就開學的話，那事情會多混亂，家長會多惶恐，學生會多不安，2月25日開學我們多了兩個禮拜的時間，事實上是這樣更好，不管是防疫工具、口罩，包括消毒水等等都備好了，教育局對開學SOP檢疫程序已經在演練。

黃偉哲說，萬一疫情進一步加重，或出現社區感染，中央疫情指揮作業會有停班停課的標準，他相信台南市只會更嚴格的執行，但雖嚴格還是必須要跟我們台南市防疫中心的專家、學者、醫師進一步討論，因為學生家長一旦聽聞有個案發生，是不會想讓孩子去學校，到時候學校就變成有上課但沒學生來上課，這點必須要先講清楚。

所以是不是符合中央的所謂的1人或2人確診就停課，這也要與學校及家長溝通，因為心理因素有時會比實際專業防疫過程影響層面更大，有時候還是需要再跟社會對話。像中央說開曠地方是不需要戴口罩，但是實際上很多民眾還是戴口罩，但因為我們是自由的國家，我們不能去干涉民眾自由，他覺得提這部分，是說要會調時序施行，在正面上是不是要完全照這標準來做，但負面比如說已經需要隔離，這絕對是要做的，但是有時候所謂停班停課的標準，有時沒有辦法依照預先設想的那樣做，會依實際狀況來考量。

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