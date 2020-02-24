新冠肺炎疫情恐衝擊「大學二階甄選」　招聯會：若不得已將採視訊面試

▲因應新冠肺炎疫情，招聯會表示，二階段甄選可能會採視訊等方式進行。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，大學招生委員會聯合會今（24日）指出，已針對二階甄選預作準備，若到時真的有考生無法親自前往各校面試，也許會採用有學校的意見使用視訊等方式，不過這會是最逼不得已的情況下，還是希望一切都按照簡章進行。

大學學測成續今公布，考生開始準備甄選入學資料，3月23日至24日辦理報名作業，3月31日公布第一階段篩選結果，4月15日到5月3日則是第二階段指定項目甄試。

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為因應疫情可能會影響個人申請入學甄試作業，招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華說，大學招生委員會2月13日召開教務長工作小組會議，會中討論因應疫情衍生可能停班課等防疫措施，若影響甄選入學期程，後續配套措施的規劃。會中決議，先調查會員學校，在學校無法舉辦甄試或部分考生無法參加甄試的情況下之因應做法。

戴念華說，目前調查仍在進行中，部分大學表達的意見，包括若學系停班停課無法辦理甄試作業，則由學院統籌資源調整人力（協調更換其他教師）空間，變更場地等，或使用視訊面試或手機面試因應。有大學提出除了視訊面試外，也研議調整配分比例，也就是若考生無法参與面試，則調整其他項目（學測、審查資料）成績的比例等。

不過，戴念華強調，在疫情非常時期，大學將儘可能依招生簡章辦理甄試，除非不得已的校系才會遵循法律位階更高的防疫法令做必要的調整。申請入學之後的指考分科測驗因疫情影響延後，但僅2天，因此整體申請入學的時程包括各校系提報甄試成績以及甄選會的分發作業日程，努力維持不變。

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