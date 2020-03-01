青島「新冠高架路」跟病毒同名　網友寫信求改名遭拒

▲新冠高架路2015年開通，是打通青島市區的又一條交通動脈，雖然只有3.5公里長，但在整個島城交通中占有重要的一環。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）



實習記者劉雪兒／綜合報導

今年所爆發的新冠肺炎（COVID-19），無疑對所有人造成了很大的衝擊，大陸青島一條名為「新冠高架路」的高架橋因名字跟肺炎相似，在網路上引發熱議，有網友寫信給青島市市長，建議更改名字，卻遭到官方駁回。

根據《澎湃新聞》報導，有網友信內提到說，「新冠疫情影響嚴重，老百姓對『新冠』非常厭惡，家住青島市北區新冠高架路附近，每天上下班都需要通行‘新冠’高架路，心裏感覺總不得勁。我們堅信『武漢』必將戰勝『新冠』，為此建議青島市將『新冠』高架路更名為『武漢』高架路，以表示武漢必勝，中國必勝的信心。」

▲網友2度寫信，建議相關單位能夠在斟酌。（圖／取自青島政務官網）



此外，還有網友寫信稱，「2020年，新冠病毒所引發的肺炎影響全國各地。青島有一個高架路叫新冠高架路，正好和新冠病毒重名。建議更換新冠高架路的名字，這個名字現在很是不吉利，很有可能在疫情結束後成為全市輿論焦點，建議改名。」

據報導，甚至有網友二度寫信強調，「一條路的名稱就像一個人的名字一樣，要有意義，要讓人喜歡，『新冠』兩字必然寫入人類瘟疫的歷史中，被記載，而不被人喜」，建議遭官方駁回後，他再度寫信，希望職能部門能再斟酌。

對此，青島市政府辦公廳政務服務熱線辦公室回應，「您好，對您反映的問題，市民政局進行了落實，新冠高架橋是2011年由市政府命名的，北起杭鞍高架路，南止莘縣路立交橋，命名合法合規，符合《青島市地名管理條例》的規定，為了保持地名的穩定性，可改可不改的地名，一般不予更改。」