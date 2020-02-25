考慮報復驅逐中國記者　趙立堅諷「美國言論好自由」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝 環球時報）

記者任以芳／綜合報導

日前《華爾街日報》刊登評論，用「東亞病夫」作為標題，觸怒大陸政府，驅逐該報三名駐京記者。現在傳出美國政府考慮報復行動，也要驅離在美大陸記者。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（25日）表示，「美國所謂的言論自由就是採取順我者存，逆我者亡的態度，國際社會有目共睹。」建議美方摘下意識形態的有色眼鏡，停止對中國的無端指責。

《華爾街日報》辱華事件，一直沒有正式道歉。大陸外交部今日例行記者會。有外媒記者提問，「據《紐約時報》報導，針對中國驅逐三名《華爾街日報》記者，美國政府考慮採取報復措施，驅逐在美國的中國記者。中方是否要求美方不要採取這樣的措施？」趙立堅表示，「東亞病夫」這個詞極具侮辱性，該報公然選用帶有種族歧視色彩的標題，挑戰中方的尊嚴底線。

▼《華爾街日報》的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引起強烈爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

《華爾街日報》辱華事件，一直沒有正式道歉。大陸外交部今日例行記者會。有外媒記者提問，「據《紐約時報》報導，針對中國驅逐三名《華爾街日報》記者，美國政府考慮採取報復措施，驅逐在美國的中國記者。中方是否要求美方不要採取這樣的措施？」趙立堅表示，「東亞病夫」這個詞極具侮辱性，該報公然選用帶有種族歧視色彩的標題，挑戰中方的尊嚴底線。

趙立堅也呼籲，日前《華爾街日報》53名在華員工發出聯名郵件，美方有些官員應該認真讀一下這封信。郵件內容說明，這並非編輯獨立性的問題，也不是新聞報導和評論之間劃分的問題，這是一個錯誤的標題，深深冒犯包括中國人在內的許多人。趙立堅說，「任何有良知、有道德的人應該對這種不當錯誤言行反對和抵制，不是黑白不分，甚至還要考慮為一家拒不認錯、拒不道歉的媒體撐腰打氣。」

▼53名《華爾街日報》員工要求該報修改《中國是真正的「亞洲病夫」》文章標題並道歉的報道。（圖／翻攝《紐約時報》網站）

談到美國考慮驅逐在美中國記者，趙立堅舉例美國所謂的言論自由。他舉例，如果一家媒體在美國公然發表種族歧視言論，會面臨怎樣的懲罰？「美國官方採取順我者存，逆我者亡的態度，區別對待媒體記者的做法，國際社會對此有目共睹，這也是美方所謂的言論自由嗎？」趙立堅反問美方，有關官員難道忘了白宮是如何對待CNN等媒體了嗎？美方官員應該解釋一下，近兩年來，美方無理拒簽或以多種理由拖延多少中方媒體赴美記者的簽證？

趙立堅最後強調，外國常駐新聞機構和外國記者必須遵守中國法律法規和規章，遵守新聞職業道德，這在任何國家都一樣。「敦促美方摘下意識形態的有色眼鏡，停止對中國的無端指責，多做有利於中美互信與合作的事。」