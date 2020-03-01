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疫情壓垮海航集團！海南政府派員進駐　協助處理流動性風險

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▲▼港航母公司中國海南航空火速貸款解救困境。（圖／CFP）

▲海航集團旗下海南航空。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

海航集團2月29日發出公告表示，受新冠肺炎疫情疊加影響，流動性風險有加劇趨勢，為了有效化解風險，海南省政府近日成立「海南省海航集團聯合工作組」進駐，將全力協助海航集團風險處置工作。

海航集團指出，自2017年末爆發流動性風險以來，在各方支持下，海航集團積極開展「自救」，但未能徹底化解風險，又受2020年初新冠肺炎疫情疊加影響，流動性風險有加劇趨勢。

▼疫情導致航空業受嚴重衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

海航集團提到，為有效化解風險，維護各方利益，應海航集團請求，近日，海南省人民政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立了「海南省海航集團聯合工作組」，將全面協助、全力推進本集團風險處置工作。

海航集團還說，聯合工作組組長由海南省發展控股有限公司董事長顧剛擔任，常務副組長由海南洋浦經濟開發區管理委員會主任任清華擔任，副組長分別由中國民用航空中南地區管理局副局長李雙臣、國家開發銀行信貸管理局副局長程功擔任。

工作組進駐的訊息發布後，外界猜測海航可能以拆分出售資產的形式來還債。但陸媒《財聯社》引述知情人士說法指出，海南省海航集團聯合工作組成立之後，陳峰會繼續掌舵海航集團，海航不改民企本質，不會被接管，海航旗下的航空資產也不會以拆分出售資產的形式來還債，因此海南航空不會被海航集團出售。

▼機場加強檢疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

▲因應武漢肺炎，北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

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