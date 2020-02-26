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「別讓滯留的台灣人回台才安全」 簡俊男：說這話的人沒良知

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▲▼滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，表達回家訴求。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

▲滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，表達回家訴求，至今等不到飛機回家。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

記者任以芳／綜合報導

滯留湖北的台灣民眾何時能返台？大陸官媒新華網今（26日）發出最新報導，強調台灣有輿論指出「不讓湖北台灣民眾回去，台灣的人才更安全」，報導指出，協助白血病少年返台的湖北荊門台商會長簡俊男也聽不下去，他表示「說這樣話的人既沒有良知，也意圖蒙蔽台灣老百姓的雙眼。」並代替滯留湖北的台灣民眾，再次呼籲蔡政府，「別再堅持讓華航飛，早日安排包機讓需要的人趕緊回家！」

簡俊男表示，滯留湖北的台灣民眾不是確診病人，在家中隔離二十幾天，健康狀況良好，相比「鑽石公主號」遊輪返台人員完全不一樣。他說，「台灣說那些話的人沒有正確的判斷力，而是別具用心，也侵犯在湖北1100多名台灣人，在法律上應有的權利。」台灣社會輿論應譴責這種言論。

▲滯留湖北９７９名台灣民眾寫給蔡英文的陳情書。（圖／湖北台協提供）

▲日前滯留湖北９７９名台灣民眾寫給蔡英文的陳情書。（圖／湖北台協提供）

根據湖北最新統計，提出返台申請滯留湖北的台灣民眾已經將近1100人，大陸方面也告知台方，至今還是沒有正面回應。報導也指出，簡俊男表示，「根本不用堅持一定要華航來接回，應花更多時間佈置1100多人返台後的防疫工作，我不相信台灣沒有這個能力，我在大陸二十幾年所見到的，更不相信大陸送回這些台胞時，會故意不嚴謹檢查身體健康狀況。」

新華網也強調，湖北並沒有草率讓這麼多台灣民眾離開湖北，或是通過其他地方返回台，希望以東航班機讓這些人「一起返家」。台灣方面的片面堅持太沒有理由，應該信任湖北的處理方式及做法，盡快讓這些台灣民眾早日回台。

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