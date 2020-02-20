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上海小夫妻隔離期「忍不住..」　管委會「送麻繩禁足」傻眼

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▲▼ 上海夫妻隔離期擅自外出，管委會送上麻繩。（圖／取材長江日報）

▲上海夫妻隔離期擅自外出，管委會送上六樣防疫禮，讓人傻眼。（圖／取材長江日報）

記者任以芳／綜合報導

上海疫情開始減緩，社區防疫還是不敢大意。上海市政府尚未宣布，社區自我封閉管理解禁，有對隔離20多天的夫妻實在忍不住，擅自外出看家屬。事後社區管委會回送他們六樣防疫禮，其中一樣還要求「強制使用」，讓這對夫妻十分後悔，早知道就不亂跑了。

根據陸媒報導，上海新冠肺炎（COVID-19）確診案例開始下降，加上當地天氣回暖，很多被「禁足」的民眾實在很想出去走走，曬太陽。有對住在市中心的小夫妻，當時被疫情嚇到退掉年夜飯，乖乖在家自我隔離20多天，眼看確診病例減少，他們覺得該是「自我放飛的時候了。」

▲自我隔離上海小夫妻自己放風，管委會送上麻繩禁足。（圖／翻攝　山西晚報）

▲自我隔離上海小夫妻自己放風，全副武裝探親。（圖／翻攝　山西晚報）

這對小夫妻選在情人當天，快樂的準備食物，開車到閔行區奶奶家探親。出門時，全程戴口罩、太陽眼鏡、量體溫，安全防護到位。據了解，他們的奶奶已經80多歲，跟姑姑一家住一起，夫妻倆只逗留一個多小時，飯沒吃就回家。兩天後，小夫妻接到親友抱怨電話，因為有外來人探視，奶奶全家必須隔離，這對小夫妻也被列管成為隔離對象。

▲自我隔離上海小夫妻自己放風，管委會送上麻繩禁足。（圖／翻攝　山西晚報）

▲管委會送生活、防疫用品。（圖／翻攝　山西晚報）

▲自我隔離上海小夫妻自己放風，管委會送上麻繩禁足。（圖／翻攝　山西晚報）

他們主動打給居住的管委會，隔天對方送來六樣防疫大禮，內容有泡麵、餅乾，健康登記文件、體溫計、消毒噴壺、消毒藥片。貼心的管委會，不忘給垃圾分類的袋子，提醒就算隔離，也要做好愛護地球的工作。最後，還送上一大綑麻繩要求「強制使用」，讓人想不透怎麼回事。但小夫妻一看到臉都綠了，差點哭出來！因為他們又得禁足，還是最高規格等級。

▲自我隔離上海小夫妻自己放風，管委會送上麻繩禁足。（圖／翻攝　山西晚報）

▲上海社區送麻繩，用來傳送垃圾到樓下。（圖／取材長江日報）

至於麻繩的功用？原來是用來傳送垃圾到樓下，最大限度避免人群接觸，管委會沒收兩人社區出入證，杜絕隔離期間的外出自由。夫妻倆被拉進社區工作群，裡面有2名居委會人員和9名隔離中的居民。每天都會通過這個群來詢問體溫，幫助採買生活食品。本來，這對夫妻已經自我隔離20多天，擅自拜訪親友，不但連累家人，自己又得隔離14天，無奈，之前的堅持全白費了。

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