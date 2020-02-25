直擊驚險90 秒　「口鼻近距」幫病人插管..高濃度病毒瞬間散開

▲大陸同濟光穀醫院ICU病房醫療小組，組成20人插管敢死隊。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸前線醫護人員，對抗新冠肺炎（COVID-19）患者，最難一關就是插管治療。必須近距離接觸對方口鼻，這也是跟病毒最接近時候，暴露在高濃度病毒氣體下，最多就是90秒操作時間。大陸媒體也直擊，醫護人員被感染的最關鍵時刻。

▲插管敢死隊執行任務前，戴上最後防護頭罩。（圖／翻攝 澎湃新聞）

大陸華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院光谷院區（簡稱同濟光穀醫院）ICU病房，每天都上演生死治療場面。醫生小心翼翼打開患者口腔，含有高濃度病毒的空氣，瞬間散開。即使醫生穿上防護衣、防護面具，身上都會沾滿致命的病毒，操作時間越長，對患者、醫護人員都不利。

▲黃金90秒操作時間，先給病人注入鎮靜藥物，60秒後起效果，也是關鍵插管時間。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲醫護員口鼻相近幫病人插管，高濃度病毒瞬間散開在空氣中，這時最危險。（圖／翻攝 澎湃新聞）

同濟光穀醫院特地組織20人的插管小分隊，每次出任務都得全副武裝。穿上防護衣，護目鏡上塗防霧劑，視線才不會阻擾。到病房後，只有黃金90秒操作時間，首先給病人注入鎮靜藥物，60秒起開始起效果，也是關鍵插管時間。醫護員彎腰，口鼻相近拿開病人的氧氣面罩，插管時病人氣管處於開放狀態，高濃度病毒散開在空氣中，此刻最危險！醫護人員動作必須輕巧又快速，放入可視喉鏡，完成插管。

▲每間醫院負責幫新冠肺炎病患插管的醫療人員，幾乎都是冒生命危險。（圖／翻攝 澎湃新聞）

該分隊隊員表示，「我們要提前想到各種可能發生的不利因素，給我們的機會只有一次，必須一次成功。」從注射藥物到插管操作，一般時間流程90秒是最佳時間。一來氧儲備較差的患者，可以減少痛苦時間，對於和患者近距離口鼻相對、暴露在高濃度病毒氣體下的醫生而言，危險90秒必須快速完成，保護自己，也是保護其他同仁。到目前為止，這一支風險指數最高的插管敢死隊，非常平安，繼續在前線和病毒奮戰。