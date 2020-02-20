我們想回家！滯湖北979人寫陳情書：蔡總統，別再堅持讓華航飛

▲滯留湖北小朋友、其他想回家的大人，分別寫信和陳情書，表達回家訴求。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

記者任以芳／綜合報導

滯留湖北的第一批包機已經返台、247人順利隔離結束，也讓滯留湖北979名台灣民眾想知道，到底何時能回家。他們集體寫下《陳情書》給蔡總統，內文除了強調大家都想回台，很愛台灣，同時呼籲蔡總統，相關部會長官體諒小老百姓，「不要再堅持讓華航飛，讓我們早日回家！」

▲滯留湖北的979名台灣民眾，聯合寫《陳情書》給蔡英文。（圖／湖北台協提供）

這封給蔡總統《陳情書》，是滯留湖北的台灣民眾一起寫下的心情。由武漢、荊門等十個市的台協會長轉發出去。1千多字內文，提出第一個疑問是，當時東航3日順利載運247名台人回台。原本期盼在2月5日、6日由大陸東航載運後續人員返台，為何至今未踏上回鄉之路?

滯留湖北的台灣民眾反問蔡政府，「我們不瞭解，東航首批載運已順利完成，為何後面安排被政府叫停，延宕至今不能成行，讓我們的期望落空！我們想要問，為何在前次247名回台人員隔離已經解除並且回家，政府對於仍在苦等久盼的我們，為何依然不理，不聞不問！」

▲首批武漢包機乘客結束隔離期，滯留湖北台灣民眾想知道何時換他們回家?。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

關於包機喬不攏問題，《陳情書》也發出第二個疑問，「我們希望能夠知道，明明有東航上次運送返台的成功經驗，為何政府一定要堅持派華航來，而且實在不知道所謂的優先121人是怎麽判定的？是否有考慮在湖北的所在城市的問題？其他800多人怎麽辦？什麽時候可以返台？至少也讓我們知道，政府的安排是什麽？我們什麽時候可以全部人員返台，小老百姓的基本人權要求，請我們回家！」

這群滯留湖北的台灣民眾也強調，「我們的家在台，我們也愛台灣，其中有些人要上班賺養家糊口，一些小孩眼看要開學要上學讀書，還有急性或者慢性的疾病的要回去治病，如都有家不能回，我們在無奈中等待，豈能不焦慮、擼心！我們希望蔡政府能夠醴恤小老百姓，盡快同意讓東航包機載送我們早日回家！」

▲滯留湖北小朋友也寫信給蔡英文，表達回家訴求。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

這封《陳情書》群體來自台灣和金門的19縣市，其中新北市有260人，台北市、桃園市滯留各超過100人，台中市、高雄市也將近有100人滯留，大部分都是旅遊、探親滯留在湖北。目前這群人分散暫住在湖北16市州，已經自己居家檢疫半月以上，確定無一人確診染病，無病毒擴散疑慮。陳情書裡也強調，回台大家都會配合政府防疫措施，祈求社會各界有同理心，不要用另類眼光、排拒的心情來看待這群想回家的台灣民眾。