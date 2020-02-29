比229出生還要慘！「這個月」壽星...慶生要等到2166年

▲ 229壽星終於迎來4年一次的生日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

今天是4年一次的2月29日，也是229壽星期待了4年終於等到的大日子！不過你知道嗎？其實4年才過一次生日的人還不是最慘的，若是有在1984年閏10月出生的朋友，下一次農曆生日竟然要一直等到2166年才能過！

臉書粉專「TCPB局長室」發文說明，今年是閏年，之所以有閏年的產生，是為了補足曆法與地球公轉的差異天數。由於地球公轉與陰陽曆法計算的關係，不只有閏2月，也有農曆算法的閏10月跟閏5月。

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「TCPB局長室」提到，對於2月29日出生的朋友，應該常被調侃生日4年才過一次，但也不用太難過，因為全球大約有500萬人都是在2月29日出生，也就是今天會有其他500萬人陪你一起過生日；不過，其實還有比229壽星更慘的，如果家裡習慣過農曆生日，那麼在「1984年閏十月」出生的人，下一次慶生竟然要等到2166年，也就是146年後。

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不少網友看完貼文後紛紛留言回應，「229生的過生日最省了」、「哇…好慘…4年才一個生日…」、「所以4個願望，一次滿足」、「如果我晚2天在出生就要4年一次生日了」、「幸好口罩不是生日實名制」、「我就是1984年，閏10月的…」、「很難想像這樣要怎麼過生日，雖然我也沒過生日的習慣」。

據悉，古代所行的曆法是屬陰陽合曆，月份是配合月象的圓缺，而年要配合四季寒暑的變換，可是12個陰曆月（朔望月）不過354日左右，但一個回歸年卻有365.2422日，兩者相差11日，因此才會大約每3年須加一個閏月，更精確地說，就是19年須加7個閏月。